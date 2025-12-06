美國宣佈同意出售丹麥之盾 採購模式丶數量金額將成台灣參考依據

圖為NASAMS系統，可發射不同飛彈一手包辦中低空層威脅。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕丹麥今年6月才擬定新的建軍計畫，規劃採購愛國者、NASAMS、雲母飛彈等系統，建構丹麥版的鐵穹分層防空體系，沒想到採購過程火速，美國國務院已在這兩個月分別批准出售相關裝備及飛彈，這半年來的相關軍購總金額約達125.484億美元（約新台幣3926.2億），如此龐大金額的建軍模式及採購項目，將成為台灣之盾的參考依據。

美國昨日公告軍售丹麥價值30億美元（約新台幣938.6億）的美版鐵穹「間接火力防護能力」（IFPC）及指管系統，其中並包含能整合各式防空系統的IBCS整合式作戰指揮系統；以及價值7.3億美元（約新台幣228.4億）的AIM-120C-8先進中程空對空飛彈（AMRAAM），數量多達200枚。

請繼續往下閱讀...

此外，在丹麥6月宣布建立分層防空體系後，就分別在8月、11月獲得批准價值高達85億美元（約新台幣2659.5億）的「愛國者」飛彈系統及相關設備整合進IBCS作戰指揮系統，以及價值3.184（約新台幣98.4億）億美元的AIM-9X飛彈。

而丹麥之盾與台灣之盾性質類似，都似純粹為了防禦而組建區域防衛系統，要在本土上空打造多體系防護罩，將不同系統的防空飛彈都在同一個作戰系統之下運作，也就是IBCS整合式作戰指揮系統，當面對來自空中的無數威脅時，系統能統一調度防空資源，讓不同防空飛彈分配不同的等級對手單挑，以及在不同的時間、地點同時打擊一個目標等等，並能共享戰場態勢。

另外，丹麥與台灣都預計採購NASAMS系統，除了飛彈的採購，目的在於讓不同飛彈共用同一種發射器，減少裝備維護成本。其中NASAMS的發射系統能發射AIM-9X、AIM-120，甚至是刺針飛彈，等於一套發射器，就能應對低空層的迫擊砲、火箭、無人機，以及中空層的飛彈威脅。

值得一提的是，在軍售丹麥愛國者系統時，公告層指出軍售包含IBCS整合式作戰指揮系統，售價可能約32億美元（約新台幣1001億），有6套軟體系統及2個作戰中心，如此粗略估計，一套IBCS價格約5.3億美元上下（約新台幣165.8億）。

這對丹麥而言非常重要，因為在此之前，自2005年汰除鷹式飛彈後，僅能依賴空軍戰機和海軍防空飛彈支撐全國防空網。

但同樣的採購條件下，台灣整合難度可能比丹麥高，因為丹麥是從零建立防空體系，相關飛彈系統直接採購照搬，但台灣原本就有天弓、陸劍二、和捷羚等國產武器系統，歷次各軍在整合國產與美系武器上，都曾面臨相同困難；另國軍本就有海軍的聯成系統、空軍的寰網系統，以及陸軍的博勝系統整合各自軍種內裝備的國產和美系武器。未來IBCS引進後，是要在這三個系統之上指揮，還是融合三個系統直接指揮三軍武器，都有待觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法