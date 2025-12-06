獨家》國防部刪除軍醫中將延役到62歲限制 蔡建松局長首位適用對象

軍醫局長蔡建松中將（中）主持新任三軍總醫院院交接布達典禮。（圖：取自三軍總醫院臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方現行對官兵服役，均列有服現役最大年限以及因任務需要的最大「延役年限」，在將官部分，限縮為僅有軍醫系統的將官可以延役，其他兵科將領均不得延役，其中，軍醫少將服現役最大年限（年齡）為57歲，最大延役年限為3年（可到60歲）丶軍醫中將60歲屆齡，最大延役年限為5年（可到65歲），但軍方在行政規定中列有但書，「考量經管實需，軍醫中將以62歲為限」。

這個規定實施已有相當長的時日，然而根據軍方內部訊息透露，國防部日前已同意修改相關規定，將軍醫中將「考量經管實需，以62歲為限」的但書，予以刪除。這也代表著軍醫中將將可以再次申請延役，最多可到65歲，這個年紀甚至已經超越上將服現役最大年齡64歲的界限。

服役規定刪除62歲年限但書 引發軍中爭議

此事迅速在軍醫系統內部引發爭議，甚至延燒到三軍體系，軍界認為此事的放寬，對身負專長丶任務重要但申請延役卻未獲通過的優秀軍官並不公平，有人可以延役丶有人不行，這個標準究竟在哪裡？公平的定義是由誰訂的？各種不平的聲浪都已傳散開來。

國防部日前已同意修改相關規定，將軍醫中將「考量經管實需，以62歲為限」的但書，予以刪除。這也代表著軍醫中將將可以再次申請延役，最多可到65歲，這個年紀甚至已經超越上將服現役最大年齡64歲的界限。圖為軍醫局長蔡建松中將（左）與國衛院院長司徒惠康（右）簽署學術交流合作意向書。（圖：取自青年日報）

國防部今天下午對此表示，依「陸海空軍軍官士官服役條例」第5條規定，中將除役年齡為65歲。前項條例第18條規定，屆滿現役最大年限或年齡，其專長為軍中需要，且志願繼續服現役者，得予延役至除役年齡。

據了解，國軍現役唯一的軍醫中將，是國防部軍醫局長蔡建松中將，國防醫學院第82期畢業，他是在民國111年11月接任軍醫局長，任期已經超過3年，若以年紀來算，至明年的1月15日屆滿62歲，國防部在日前悄悄同意修改相關規定，將軍醫中將「考量經管實需，以62歲為限」的但書，予以刪除，被軍方內部認為，唯一立即適用的對象，就指向蔡建松局長。

熟悉軍醫領域的人士則說，軍醫局長延役一事，在軍醫界的確有他的尷尬現實問題存在，因為下一位適合接任軍醫局長的人選，是現任副局長陳元皓少將（國防醫學院第87期畢業），但陳元皓是在今年12月才剛接任副局長，需要一些時日才能熟悉整個軍醫局的業務及領導，就算是到了明年2月，接任局長的成熟度也還有所不及，也因此蔡建松局長的再次延任，恐是不得不然的現實問題。

