強化不對稱作戰能量 海軍今公開徵求「自殺無人艇」

中科院今（2025）年9月在台北國防航太展擺出的「小型快速無人艇」，也就是俗稱的「快奇」攻擊無人艇。（本報資料照，記者廖振輝攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中科院今年8月在東部外海低調執行「快奇」攻擊無人艇作戰測評，更借鑑俄烏戰場的Magura系列無人艇，在艇上加裝「勁蜂」無人機執行攻擊測試，驗證現代戰爭的不對稱作戰；隨著國防部將攻擊無人機／艇納入1.25兆新特別預算，海軍今（8）日也發布公告，公開徵求「自殺無人艇」、「可攜式導控站」等4項裝備，強化不對稱作戰能量。

海軍司令部今日公開徵求資訊指出，此次徵求裝備包含「自殺無人艇」、「可攜式導控站」、「機動指管車」和「中繼台 」4項裝備，並註明此案屬於「國防創新發展關注項目」。

請繼續往下閱讀...

海軍司令部今（8）日公開徵求「自殺無人艇」，強調24浬外作戰、情蒐及通聯能力。（擷自政府電子採購網）

在「自殺無人艇」部分，海軍要求該艇應具備最大航速至少35節，最大航程至少250浬，並可自主識別、航行避碰，同時要能抗蒲福氏風力4級浪（含）以上，並具備蜂群作戰能力；偵蒐能力方面則要求搭載光學／紅外模組、並可在24浬外回傳情資影像，可抗外界GNSS、無線電訊號干擾。「可攜式導控站」則要搭載全向、指向及衛星天線，可加密情資並回傳指管系統，協助提供共同作戰圖像，確保通聯。

至於「機動指管車」，也一樣設有至少24浬的通信指管能力、以及蜂群作戰能力的要求，且要具無人艇導控權移轉能力及工控防火牆，並可搭配海軍指管通信裝備，利用無線電及衛星與任務管制中心及可攜式導控站通聯；同時要能抗電子干擾、避雷、避震，還要能以手持遠端遙控設備操作等條件。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法