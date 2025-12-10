中俄轟炸機編隊直衝日本九州東南 與遼寧號航艦聯合操演

日本防衛省掌握，中國、俄羅斯轟炸機編隊繞行沖繩縣周遭空域。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部今日宣布，中國「遼寧號」航艦與3艘水面艦持續在沖繩縣東方活動，昨（9）日已航行至北大東島以東450公里處海域。值得留意的是，中國、俄羅斯共4架轟炸機，同一日也飛經北大東島周遭空域，可能與遼寧艦編隊及艦載機進行操演。

根據日本防衛省統合幕僚監部圖資，中國遼寧號航艦與052D型飛彈驅逐艦「開封號」和「西寧號」、901型綜合補給艦「呼倫湖號」，12月8日於北大東島東方約490公里處出沒，當日一共起降40架次艦載機與艦載直升機；9日則航行到北大東島東方450公里海域，當日艦載機起降數量尚待統計。

中國遼寧號航艦編隊9日航行至北大東島以東海域。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

值得注意的是，防衛省統合幕僚監部9日表示，該日上午至下午間，發現有2架俄羅斯Tu-95轟炸機，通過日韓之間的對馬海峽後，一路朝東海飛去，隨後與2架中國轟-6轟炸機會合，繞著日本沖繩縣東南側空域，朝東北方飛行，一路直達九州、四國外圍空域後，才循原路折返；8架次中國「殲-16」戰鬥機也扮演護航角色。

俄羅斯還派出1架A-50預警機、2架「蘇愷-30」戰機，在日本海一帶飛行。

值得注意的是，中、俄轟炸機編隊一度通過北大東島以北空域，與遼寧號航艦編隊的位置相鄰，可能在當地海、空域進行聯合操演。日本防衛省派出海、空兵力監控應對。

