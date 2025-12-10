共機殲-15雷達鎖定日機 空軍曝我接戰規則：平時訓練不照射

空軍督察長江義誠少將今（10日）在國防部例行記者會上，回應相關時事議題。（記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗重申「台海有事」言論，日媒近日披露，中共殲-15戰機甚至對日本航空自衛隊F-15戰機實施「雷達照射」並鎖定挑釁，引發區域局勢升溫。針對共軍此舉是否符合國際慣例？我空軍督察長江義誠少將今（10）日在國防部記者會上表示，國軍在接戰規則（ROE）中有嚴謹律定，平時訓練中「絕不會以雷達照射不明飛機或敵機」。

近期中共機艦在印太地區活動頻繁，媒體詢問國防部對於日前中共軍機以雷達照射日本軍機的看法，以及國軍若遭遇類似狀況將如何應處？江義誠指出，對於共軍與日方的交戰規則互動，軍方不便評論；但以我方而言，在平時訓練狀態下，相關原則均有詳細律定，不會對不明目標或敵機實施雷達照射。

此外，針對中共航艦動態，國防部情次室情研中心管制長羅正宇上校也證實，國軍掌握中共「遼寧號」航艦編隊已於本月6日經宮古海峽進入西太平洋進行航訓，期間有執行艦載機起降活動；至於媒體關切「山東號」及「福建號」動態，目前並無出港跡象。

另針對外界擔憂中共可能藉本月13日南京大屠殺紀念日，發動「聯合利劍-C」或其他大型軍演，羅正宇指出，國防部持續利用聯合情監偵機制掌握共軍動態，除了軍事動態外，也會參照政治、經濟及社情發展等預警徵候，審慎評估敵軍可能行動並適切應處。

