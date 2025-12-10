全球最大渦槳運輸機墜毀！ 俄軍An-22「安泰」失事 7人失聯

俄羅斯一架An-22「安泰」重型運輸機9日驚傳墜毀。該機型是全球最大的渦輪螺旋槳飛機，原定於2024年退役。圖為An-22資料照。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍事航空再傳重大意外。據軍事媒體《Defence Blog》引述俄國當地媒體報導，一架An-22「安泰」（Antei）重型軍用運輸機，9日在俄羅斯西部的伊凡諾沃州（Ivanovo Region）墜毀。這款飛機是目前世界上體型最大的渦輪螺旋槳飛機，機上載有7名機組員，目前生死未卜。

據俄羅斯《REN TV》報導，這起墜機事故發生在伊凡諾沃州的富爾馬諾夫區（Furmanovsky district）。當時機上共有7名人員，目前尚不清楚是否有倖存者。俄羅斯Telegram頻道「Shot」則指出，該架飛機隸屬於俄羅斯國防部。緊急救援服務隊已緊急部署至墜機地點展開搜救，但由於該型飛機體積龐大加上周邊地形複雜，救援與清理工作面臨挑戰。截至目前，俄羅斯軍方尚未發布正式聲明確認傷亡人數。

請繼續往下閱讀...

An-22「安泰」是由蘇聯安托諾夫設計局在1960年代研發的戰略運輸機，以其巨大的體型和四具獨特的同軸反轉渦輪螺旋槳引擎聞名，至今仍保持著「全球最大渦輪螺旋槳飛機」的頭銜。該機型具備強大的載重能力，可長距離運送重型軍事車輛與裝備，是蘇聯冷戰時期的空中運輸主力之一。

值得注意的是，這起事故引發了外界對俄軍裝備狀況的質疑。俄羅斯當局此前曾表示，俄羅斯航空太空軍（VKS）計畫從2024年起停止操作An-22機隊並將其退役。然而，這架飛機在2025年底的墜毀，顯示該機型並未如期除役。分析指出，這可能意味著在俄烏戰爭長期化的後勤壓力下，俄軍被迫讓這些老舊巨獸繼續服役，或者將其轉移給其他安全機構使用。

