美陸戰隊步兵班火力再提升 明夏裝備「俠盜1號」遊蕩彈藥

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美陸戰隊步兵班火力將再升級，明年夏季將能運用遊蕩彈藥打擊敵軍，等於裝備了小型迫擊砲。

軍聞網站「The Defense Post」報導，美陸戰隊已與特勵達菲力爾（Teledyne FLIR）簽約採購600架「俠盜1號」（Rogue 1）遊蕩彈藥，將供應班排級單位使用。

報導指出，這是陸戰隊先前提出「輕型建制精確打擊」（OPF-L）計畫，以預算2.49億美元（約新臺幣76.8億元）與5年生產期程，為班排級步兵單位籌獲一款方便攜帶、可持續飛行，射程超過直射武器、具視距外精確打擊能力的遊蕩彈藥。

目前美商特勵達菲力爾已完成首筆價值1200萬美元、127套「俠盜1號」的生產，用於部隊測試和評估。目次陸戰隊授予價值4250萬美元（約新臺幣13.1億元）合約，將生產600套遊蕩彈藥，可望於2026年夏季開始交付系統、訓練裝備與地面控制站。

報導指出，「俠盜1號」採4軸旋翼設計，配備先進光電感測器與Boson 640+紅外線攝影機，可全天候執行情監偵任務；模組化的設計，可根據需求搭載成型裝藥彈頭、破片彈頭，與訓練用酬載，用於打擊裝甲車輛、步兵人員與訓練任務；並配備先進導引系統，可在失去目標或任務中止時安全回收並重複使用。

儘管新創公司「空境」（AeroVironment）、Anduril也分別推出改良版「彈簧刀300 Blk 20」（Switchblade blk 20）及「Bolt-M 」參與競標，不過特勵達菲力爾公司強調，「俠盜1號」早在2024年便已接受廣泛測試並展現可靠性能，未來可擴大量產交付，協助陸戰隊提升作戰優勢。

