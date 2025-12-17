追打火藥採購案 藍委提案祭「雙鎖」：強制第三方驗貨、凍結擴充單價

國防部長顧立雄今天列席立法院外交及國防委員會，進行專題報告並備詢。（記者王藝菘攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕在野持續追擊國防部採購5.9億元「RDX海掃更」炸藥案，立法院外交及國防委員會今（17）日針對該案通過2項臨時提案。提案人國民黨立委馬文君、陳永康、徐巧芯等人，針對該案的「驗收機制」與後續高達8.2億元的「擴充條款」設下嚴格紅線要求；國防部現場雖提出文字修正，但對於核心限制並無異議，最終依修正文字通過。

國民黨立委馬文君、陳永康、徐巧芯等人17日在立法院外交及國防委員會臨時提案，要求RDX火藥採購案後續擴充條款，若有後續擴充採購的炸藥單價不得漲價。（記者方瑋立攝）

外交及國防委員會通過藍委兩項臨時提案

國民黨立委馬文君、陳永康、徐巧芯等人17日在立法院外交及國防委員會臨時提案，要求將「第三方公證單位檢驗報告（含火炸藥效能）」列為交貨應隨附的合格文件之一。（記者方瑋立攝）

馬文君提出首案聚焦於運輸安全與品質檢驗；提案指出，鑑於「福麥國際室內裝修有限公司」得標國防部RDX炸藥原料，為防範高爆物跨境風險及確保品質，要求國防部對於此類高風險原料採購，在「每批貨於原產地起運前」，廠商必須依據國際規範完成運輸申報計畫文件。

最關鍵的是，提案要求將「第三方公證單位檢驗報告（含火炸藥效能）」列為交貨應隨附的合格文件之一。國防部現場建議將原提案中具體的「聯合國及IMO規則」等字眼，修正為較概括的「依據國際海運危險貨物相關規範」，並將「完成運輸」的主詞明確修訂為「要求廠商完成」，該案經文字修正後通過。

第二案則鎖定該招標案後續保留的龐大擴充利益。提案內容揭露，該案另律定有金額上限達新台幣8億2467萬元的後續擴充條款。提案立委以「嚴肅採購紀律」為由，提案要求國防部針對後續擴充採購的RDX黑索金，「每公斤單價不得高於原案（JE15005L097）採購之每公斤單價」。國防部對此僅針對法律用語提出修正，建議將原本強制性的「將採」限制性招標，修正為賦予行政裁量權的「得採」限制性招標，隨後該案也照修正內容通過。

