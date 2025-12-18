中國福建號通過澎湖海域 神秘訊號消失東吉嶼令人費解

神秘訊號源繞行澎湖西側海域，在東吉燈塔前消失。（AI合成圖）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國防部公布中國福建號航空母艦16日通過澎湖海域訊息，雖然該艦飛行甲板上未停放任何飛機，但14日起，澎湖海域出現不明訊號源，一路沿澎湖東側海域由北向南規律航行，通過湖西鄉龍門海域後，持續朝南航行至東吉嶼燈塔方向，隨後訊號源消失，雖然相關單位嚴密監控，卻未發現任何可疑船隻或物品。

據了解，澎湖周邊海域出現不明訊號源，引發外界關注，相關單位多次出海搜尋並未發現，該浮具上裝設發報器設備，可即時回傳所在海域之經緯度位置，具備即時定位與監控能力。該浮具疑似已具備基本航向控制功能，並非單純只是隨海流漂浮。

最後出現地點在東吉燈塔附近，卻未發現任何漂流物品。（記者劉禹慶攝）

根據航行紀錄顯示，該浮具此次行動路線，為沿著澎湖東側海域由北向南規律航行，通過湖西鄉龍門海域後，持續朝南航行至東吉嶼燈塔方向。抵達東吉燈塔北側海域，浮具隨即轉向避免觸礁，隨後並關閉AIS訊號，研判該階段測試任務已告一段落。相關單位目前持續針對該浮具用途與測試背景進行進一步研判，並強調澎湖周邊海域皆在正常監控。

國防部公布16日中國福建號，通過台灣海峽澎湖西南海域時的高解析度照片，加上網路「台灣海纜動態地圖」宣稱台灣14條海底電纜，遭中國灰色侵擾截斷10條，幾乎導致對外網路中斷，雖經台灣事實查核中心確認傳言不實，台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜。但三者之間是否有關聯？仍需進一步查證。

