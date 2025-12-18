超級大黃蜂不退休！美軍豪擲294億延壽 飛行時數衝上1萬

美國海軍F/A-18F「超級大黃蜂」戰機將獲延壽升級，飛行壽命提升至1萬小時以填補戰力空隙。圖為隸屬杜魯門號航艦打擊群的該型戰機，於2025年3月在中東地區執行任務。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在下一代戰機研發充滿不確定性的背景下，美國海軍決定讓現役主力戰機再戰20年。據航空新聞網站《The Aviationist》報導，波音公司（Boeing）已獲得一份價值9.31億美元（約新台幣294億元）的新合約，將為最多60架F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機進行延壽與升級，使其服役年限延長至2040年代。

這項名為「服役壽命改良」（Service Life Modification, SLM）的計畫，目標是將超級大黃蜂的機身壽命從原本的6000飛行小時大幅提升至10000小時。除了結構延壽，這批戰機還將同步升級至最新的「Block III」標準，這意味著它們將具備與新出廠戰機同等的先進戰力。

報導指出，隨著海軍下一代戰機「F/A-XX」計畫陷入預算與時程的泥沼，美軍必須確保現有的超級大黃蜂機隊能繼續擔負重任，避免出現戰力空隙。目前美國海軍約有550架服役中的F/A-18E/F，而SLM計畫自2018年啟動以來，已累積涵蓋至少185架戰機。

雖然波音預計在2027年關閉超級大黃蜂的新機生產線，但這項延壽升級工作將在獨立的產線上持續進行至2030年代，確保海軍航空聯隊的主力機能維持在巔峰狀態。

Block III升級項目的核心在於「航電與座艙革命」。改良後的戰機將配備「先進座艙系統」（ACS），核心是一塊10x19英寸的大面積觸控顯示器，取代傳統儀表。此外，升級還包括降低雷達截面積（匿蹤性提升）、開放式任務系統，以及更強大的分散式標定處理網路（DTP-N），讓超級大黃蜂能在大國競爭的戰場環境中，扮演關鍵的網路節點角色。

