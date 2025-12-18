首度實彈射擊！顧立雄視導Altius-600M攻擊型無人機操演

Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍無人機訓練中心、砲指部今（18）日在濁水溪周邊實施首次Altius-600M攻擊型無人機實彈射擊，國防部長顧立雄也赴陣地視導無人機操演實況，聽取任務簡報並了解部隊射擊情形，慰勉操演部隊辛勞、肯定官兵發揮團隊默契並展現訓練成果。

Altius-600M攻擊型無人機命中標靶。（國防部提供）

濁水溪周邊秀戰力

Altius-600M攻擊型無人機於空中搜尋目標。（國防部提供）

顧立雄今天與陸軍司令呂坤修上將及相關幹部，一同前往濁水溪周邊視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」實況，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，並慰勉操演部隊辛勞。

國防部長顧立雄視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」，與官兵合影（國防部提供）

國防部說明，此次實彈射擊於濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊操作流程，與整體指揮管制作業效能。期間首以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除之熟稔度，以及系統與指揮管制整合之成效。

顧立雄在操演結束後，赴陣地慰勉參演部隊，對於官兵發揮團隊默契、展現訓練成果，給予肯定；並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現捍衛家園、守護國家安全的決心。

據了解，Altius-600M攻擊型無人機由美國廠商安杜里爾工業（Anduril Industries）設計製造，我國去年啟動採購專案後，今年就迅速陸續獲得交裝。此外，美國川普政府17日晚間宣布逾3500億元的8項對台軍售案中，就包含採購更多Altius-600M，以及其下一代新型Altius-700M的案項，預計也將納入「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中，惟並未對外說明數量。

