管很寬！共艦嗆遠離「中國台灣」 美軍機恆春外海霸氣回擊

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國軍機軍艦擾台行徑囂張，不僅頻繁越過海峽中線，近期甚至將「管轄權」擴張至我國際盟友！長期關注台灣周邊海空域動態的軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄到，18日凌晨1時許，中共軍艦竟在恆春外海廣播驅離美國軍機，甚至狂妄宣稱對方已接近「中國台灣」24浬鄰接區，要求遠離，被美軍以「國際空域合法行動」霸氣回擊，雙方空中交鋒過程全被記錄下來。

根據「Taiwan ADIZ」提供的錄音檔，18日凌晨恆春外海相當熱鬧。中共海軍軍艦先是透過廣播對美軍喊話：「美國軍機，這裡是中國海軍軍艦，你正接近中國台灣24浬，通報你的意圖！」用語極具挑釁意味，甚至直接使用「中國台灣」一詞吃豆腐，企圖將台海內海化。

面對共艦「管很寬」的驅離廣播，美軍機未示弱，隨即重申：「中國軍艦，我是美國軍機，在合法的空域進行合法的軍事行動，並遵循國際法，在合法空域依照合法的方式執行任務。」強調其航行自由權利。

「Taiwan ADIZ」粉專進一步分析航跡，推測當時遭共艦驅離的對象，極有可能是從日本沖繩嘉手納基地起飛的MQ-4無人偵察機。

