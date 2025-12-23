限制級
只花45天！ 諾格成功整合獵雷聲納與無人艇
美國諾斯洛普格魯曼集團15日在佛羅里達州外海，向美國海軍展示僅耗費45天就完成AN/AQS-24拖曳式獵雷聲納系統與無人水雷反制水面載具整合的成果。（圖取自諾格）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人獵雷船發展越加快速，美國諾斯洛普格魯曼集團15日在佛羅里達州外海，向美國海軍展示僅耗費45天就完成AN/AQS-24拖曳式獵雷聲納系統與無人水雷反制水面載具整合的成果，可望進一步提升美軍海上作戰和反水雷行動能力。
軍聞網站「Defence Blog」報導，諾格接獲美國海軍合約後，僅花費45天，便將AN/AQS-24獵雷聲納和新銳無人水雷反制小艇整合，在佛州巴拿馬市鄰近海域開放水域測試。
諾格表示，測試結果表明，已投入使用多年的AN/AQS-24系統，經適當改裝，即可與無人水面載具搭配，增強部署彈性且延長運行時間，有望滿足美海軍新興作戰需求，不僅降低官兵風險，也能維持作戰效能。美海軍說，此次測試顯示該全新裝備已達成美方要求的所有主要目標。
AN/AQS-24是美軍現役拖曳式獵雷聲納系統，用以探測、識別、定位深淺水域中的水雷，目前多安裝於SH-60「海鷹」等反潛直升機上，支援掃雷任務。諾格表示，這次展示也驗證成熟技術能夠快速重新應用，滿足緊急作戰需求，這艘無人艇可遠距作業拖曳聲吶，使水兵迴避直接風險執行水雷探測任務。