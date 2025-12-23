載彈量贏過海馬士！愛沙尼亞砸107億買韓製「天橆」火箭系統

K239「天橆」多管火箭系統搭載450馬力發動機，最高時速可達80公里，續航里程可達480公里。 （圖：韓華航空航太）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓軍工產業在歐洲市場再下一城。愛沙尼亞國防部宣布，已正式簽署價值3.4億美元（約新台幣107.3億元）的合約，將向南韓韓華航太（Hanwha Aerospace）採購6套K239「天橆」（Chunmoo，「橆」音同無）多管火箭系統（MLRS）。這項採購案旨在與愛沙尼亞現有的美製「海馬士」（HIMARS）系統形成互補，透過「高低配」建構更完整的縱深打擊能力。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，這份合約涵蓋6套發射車、相關彈藥、操作訓練及後勤支援，首批系統預計將在兩年內交付。愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）強調，雖然該國已擁有HIMARS作為縱深打擊主力，但建立第二套互補系統至關重要，「天橆的射程可達300公里，且廠商正致力於將射程延伸至500公里。」

雙發射箱火力倍增 互補海馬士不足





針對天橆與HIMARS的差異，韓華航太精準導引彈藥部門負責人Billy Boo Hwan Lee指出，最大的不同在於發射配置。「HIMARS只有一個火箭發射箱（pod），但天橆有兩個，這意味著我們擁有雙倍的火力，」他解釋，「例如，我們可以在左側裝載射程80公里的火箭，右側裝載290公里的飛彈，這提供了更大的作戰彈性。」

請繼續往下閱讀...

愛沙尼亞軍方官員拉內梅茨（Meelis Laanemets）則分析，天橆因火力較強，車體相對較重；相較之下，HIMARS則具備更輕量化與高戰略機動性的優勢。兩者的操作訓練邏輯相似，愛沙尼亞砲兵部隊將同時熟練這兩套系統的操作。

為了確保後勤無虞，韓華航太21日也與愛沙尼亞當地企業GoCraft OÜ簽署合作備忘錄（MOU），將轉移維修技術並建立在地化的零附件供應鏈。官員預估，這項工業合作將在未來10年內為愛沙尼亞經濟帶來約4000萬至6000萬歐元（約新台幣14.8億元至22.2億元）的收益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法