為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力

IDF戰機18日掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈，自台東志航基地起飛前往九鵬外海空域發射。紅框處即為空射型雄三測試彈。（圖由「IDF 經國號」軍事網路社群授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕IDF戰機本月18日掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈，自台東志航基地起飛前往九鵬外海空域發射，是中科院「雄鷙專案」在進入作戰測評前的重要階段，前雄三總工程師丶現任桃園市經發局長張誠對此感到無比興奮。他說，這是一場關於國家戰略 與產業生存的賽局。此時，我們應看懂歷史，才能更掌握未來。

張誠在其臉書專頁上，提出空射雄二及空射雄三飛彈命運的對比，並分析為何空射雄二「生不逢時」，空射雄三卻「不可替代」？

空軍過去有神秘「雷雄小組」，在1990年代期間，由菁英飛官專職夜間特攻任務，操作2架XA-3雷鳴攻擊機及空射「雄二」反艦飛彈（如圖，左右機翼下方載，紅白色彈體），可打擊敵艦。（圖片擷取自漢翔航空官網）

張誠指出，同為國造空射反艦飛彈，兩者的命運卻截然不同：空射雄二的遺憾（替代性） 當年中科院研發出空射雄二（總工程師是他軍校的同期同學），卻碰上載台（A-3 雷鳴機）計畫取消，加上美國同意出售 F-16 與魚叉飛彈（AGM-84）。對當時的時空環境而言，有了成熟的美製魚叉，國造雄二就成了「可被替代」的選項，最終黯然退出舞台。

而空射雄三的崛起，有其獨特性。因為雄三擁有美軍現役裝備也缺乏的「超音速」能力。魚叉是次音速，容易被攔截；雄三能以 2.5 馬赫突防。這種「美方給不了的不對稱戰力」，讓空射雄三具備了不可替代的戰術價值，這是它能走向量產、擔任戰備的關鍵。

在籌碼因果上，張誠分析指出，「空射雄三的成功，正是促成美方不得不考慮出售 AGM-158 的關鍵籌碼。」 邏輯很簡單，台灣證明了實力。空射雄三證明台灣已經具備將「重型飛彈」整合到戰機上，並進行長程投射的硬體能力。 中科院流出的模型指出台灣在「匿蹤氣動力」與「吸波塗料」上已具備潛力。如果美方繼續拒售 AGM-158，台灣為了發揮戰力，勢必會傾舉國之力發展「獨立於美軍體系之外」的長程指管與目獲系統。

他說，這就是國防自主的硬道理。為了避免台灣「完全脫離掌控」，並將台灣納入美軍的協同作戰體系（GPS、Link-16），美方才會有意願釋出 AGM-158。

名為「雄鷙專案」的空射型雄三反艦飛彈，今年6月彩繪樣貌曝光，可見彈身採亮銀色、彈翼也已漆上紅黃藍三色。（IDF經國號粉專提供/自由軍武頻道製圖）

張誠鄭重呼籲表示，切莫重演歷史遺憾。他指出，當年因為有了魚叉，空射雄二停止量產，導致相關供應鏈與技術累積出現斷層。這個歷史教訓，絕不能在空射雄三身上重演！即便未來我們順利買到了 AGM-158，絕不能因此停止空射雄三的量產與升級！

身為桃園市經發局長，張誠表示，他必須強調國防引領產業丶產業支持國防的正向循環。堅持量產空射雄三，能將高規格的航太、精密加工訂單留在台灣，帶動國內供應鏈技術升級。台灣擁有世界頂尖的 ICT 與 AI 實力，特別是桃園完整的資通訊聚落。應利用這些優勢，強化飛彈的 AI 辨識能力，並建立屬於台灣自主的 T-Dome（防禦蒼穹） 指管系統。空射雄三不只是一枚飛彈，它是台灣產業實力的展現。讓我們用科技實力，守護國家的安全，也創造經濟的繁榮！

