網揭中共用貨船改裝為「商用武庫船」 飛彈垂直發射系統高達60管

疑似中國最新的商用「武庫艦」近日在社群媒體上流傳。（取自X帳號 @RickJoe_PLA）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國造軍艦速度猶如「下餃子」已非新鮮事，近年來在滾裝貨輪等商船軍用部分的發展，更讓美國及印太鄰國提防，我國也不例外；而在近日，多張中國新型飛彈船在港邊停泊的照片在社群擴散，有外媒指出，這類船除搭載近迫武器、誘餌發射器，其垂直發射系統更高達60管，約當是美軍伯克級驅逐艦的2/3防空火力，外界不可不慎。

軍聞媒體「戰區」（The War Zone）昨（25）日報導，近期在社群媒體上流傳的戰片顯示，有中國網友在港口捕捉到一艘經過改裝的貨輪，甲板上除裝有貨櫃式垂直發射器、雷達及「1130型」30公厘近迫防禦系統（CIWS）；另有「726型」誘餌發射器，搭配小型救生艇，可能是為大量船員逃生所設。

這艘經過改裝的貨輪，除有近迫防禦系統（CIWS）、誘餌發射器，還有小型救生艇，更裝有上看60管的貨櫃式垂直發射器，具備區域防空能力。（取自X帳號 @RickJoe_PLA）

令外界驚訝的是，該船的貨櫃垂直發射系統整艘船的垂發數量來到60管之譜，約當於美軍「伯克級」Flight I/II型驅逐艦的三分之二。該報導分析，整艘船不只裝有雷達，還裝有垂發系統，凸顯其不侷限於「武庫艦」（an arsenal ship），而是具備區域防空能力的「巡邏艦」（picket ship）定位。

報導進一步分析，中國試圖以自身工業造船技術，將商規船隻「軍用化」的企圖顯而易見，而這次的影像也著實令外界印象深刻，儘管該船的設計概念仍有待驗證，且在戰時運用也有衍生法律問題的疑慮，但可預見的是，過去被視為非主流「異類」的貨櫃化武裝，近年已逐漸走入現代戰場視野，成為連美軍都在嘗試的主流運用，若這項設計付諸現實，對美軍而言可能又是另次「被超車」，值得後續觀察。

