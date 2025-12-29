中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋

美軍林肯號航艦正在西太平洋駐守。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（29）日宣布進行「正義使命-2025」的環島軍演，甚至在我國周遭畫設限制海、空域，還揚言要在明天進行實彈射擊。不過，從公開資訊可見，美軍林肯號航艦正在菲律賓海活動，華盛頓號航艦則在日本駐守，可能是肆應西太平洋區域變局的第一線兵力。

根據美國海軍學會新聞網22日發布的美軍航艦動態，可見林肯號航艦已經在西太平洋活動，位處於台灣東南方的菲律賓海；華盛頓號航艦與「的黎波里號」兩棲突擊艦，則駐守在日本或周遭海域。

美軍航空母艦與兩棲突擊艦12月22日的動態，可見西太平洋有2艘航艦。（取自USNI NEWS）

該新聞網26日報導則呈現，林肯號航艦編隊12日結束在關島的訪問後，一直都在菲律賓海活動，美國海軍表示，此舉體現了其對自由開放印太地區的長期承諾；「的黎波里號」兩棲突擊艦則已經在東海執行任務，該艦排水量約4萬噸，可搭載超過20架F-35B戰機，具有三棲登陸與打擊能力。

中國解放軍東部戰區揚言，「正義使命-2025」聯合演習組織陸、海、空三軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽、北、西南、東南及東部海域實施環島戰備警巡，還聚焦奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目。

我國國防部則嗆，中共此次軍演更坐實其侵略者本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。我國國防部也將在下午4點半召開記者會，說明中共軍演情形。

