中共圍台軍演 中美無人機台海上空「較勁」

美國無人機訊號，出現在高雄市上空。（台灣區域安全通報提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國突然自今（29）日起，無預警舉行包圍台灣全島演習，除了東部戰區陸海空及火箭軍演習之外，也出動無人機逼近澎湖領空，美國無人機訊號也出現在高雄市上空，雙方相互隔空較勁。而中國演習區域涵蓋台灣淺堆漁場，由於現為白金土魠捕撈旺季，澎湖漁民擔心演習時程過長，影響漁民生計。

中國人民解放軍宣布，12月29日開始東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

根據台灣區域安全通報，中國無人機編號00CA6181從福建泉州晉江機場起飛，在澎湖西南空域盤旋；另外，1架美軍無人機疑似信號出現在高雄市上空，中美雙方無人機在台灣上空隔空「較勁」，也是演習中出現緊張對峙情勢。

中國無預警大規模軍演，涵蓋台灣全島。（台灣區域安全通報提供）

由於中國此次軍演範圍，對台灣形成「分進合擊」包圍之勢，其中也包含澎湖重要漁場台灣淺堆，現正值「白金」土魠捕撈旺季，不少澎湖籍漁船群聚在此作業，中國突然軍演，大陣仗態勢讓不少漁民相當擔憂，海巡署已派出連江艦在此巡弋，隨時支援漁民，維護漁民生計。

