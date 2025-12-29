中共突襲發動軍演 國防部：5操演區有3區將我12浬領海劃入

國防部情次室次長謝日升中將，今（29）日下午於臨時記者會說明中共針對性軍演最新動態。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中共解放軍今（29）日上午無預警發動「正義使命-2025」軍演，大規模出動軍機、艦偕同火箭軍和無人機部隊，在我國本島四周展開海、空聯合演訓，國防部除發動立即備戰操演、發布影片穩定軍心，更主動公布F-16V戰機監控殲-16畫面，反制演習作為。國防部情次室室長謝日升中將表示，東部戰區此次劃設的5處操演區中，有「3處」邊界劃進我國領海12浬線，後續將透過聯合情監偵手段，對相關動態做嚴密掌握。

國防部表示，截至今日下午3時，解放軍共出動32艦、89機投入聯合演訓，且5處操演區中有3區逕直劃入我領海12浬線。（記者陳逸寬攝）

國防部今日下午召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明記者會。謝日升中將指出，解放軍東部戰區自今日上午7時30分宣布發動「正義使命-2025」軍演後，迄至下午3時止，一共偵獲共機89架次、其中67架次進入我應變區；共艦暨海警船部分則有32艘，包含14艘中共軍艦、14艘海警船，另在鵝鑾鼻160浬處偵獲4艘075級兩棲突擊艦編隊，軍方將持續對其動態進行監控。

綜合東部戰區、中國海事局和民航局限航公告，此次「正義使命」軍演劃設之操演區遍及我國本島北、東、西南等5處海域，且明日上午8時起之實彈射擊操演空域更標示出「無限高」註記，引發外界關注。

有媒體提問，解放軍此次劃設之操演區中，位於屏東鵝鑾鼻以南區域界線已進入我國領海區內，對此，謝日升中將證實，此次中共軍演5處演訓區不只南部進入24浬鄰接區，就連北部、澎湖馬公群島的西部，以及東部的操演區，都已「劃入」我國12海浬線內。

國防部作戰暨計畫次長室次長連志威中將表示，國軍此次中共軍演，其實透過平時聯合情監偵，即嚴密掌握了共軍機艦動態，當中共軍機、艦今日第一時間進入我應變區時，我方海空戰備的兵力便相應行動，採取併航監控、飛彈追監等措施，全程動態皆在國軍掌握當中；至於後續演訓的發展，國軍也會持續關注，進而採取必要動作予以回應。

