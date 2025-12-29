共軍89軍機、32艦投入「正義使命」軍演 3航艦未在演習行列中

圖為今年11月初成軍服役的中共航艦「福建號」（舷號18）。國防部表示，此次「正義使命」軍演並未將3艘航艦納入演習序列。（美聯社檔案照）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今日下午召開臨時記者會，針對中共解放軍今（29）早突襲發動「正義使命-2025」軍演進行公開說明。根據軍方統計，東部戰區此次共出動軍機89架次、28軍艦暨海警船投入海、空聯合演訓，另於東南海域偵獲兩棲突擊艦編隊活動，相關動態由國軍全程掌握；不過，國防部情次室室長謝日升中將指出，近期在西太平洋第一島鏈活確的遼寧號、山東號，以及早先服役的新銳航艦福建號，都未加入此次軍演行列，僅前述的075級兩棲突擊艦出動，後續將透過聯合情監偵手段，對相關動態做嚴密掌握。

國防部情次室次長謝日升中將表示，截至下午3時止，國軍除偵獲89機、28艦和075級兩棲突擊艦編隊4艘活動外，未發現中共航艦參演的跡象。（記者陳逸寬攝）

國防部今日下午召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明記者會。謝日升中將指出，解放軍東部戰區自今日上午7時30分宣布發動「正義使命-2025」軍演後，迄至下午3時止，一共偵獲共機89架次、其中67架次進入我應變區；共艦暨海警船部分則有32艘，包含14艘中共軍艦、14艘海警船，另在鵝鑾鼻160浬處偵獲兩棲突擊艦編隊共4艘，而該艦為075級兩棲突擊艦「海南號」（LHA-31）。

請繼續往下閱讀...

考量中共解放軍航艦近期在西太平洋第一島鏈演訓情形活躍，有媒體提問，此次「正義使命-2025」軍演中，是否有納入三艘主力航艦一同演訓？相關動態為何？

對此，謝日升中將回覆，此次軍演中並未偵獲中共三艘航艦出動投入軍演的跡象，僅確認「海南號」兩棲突擊艦編隊出現在東南海域，後續動態將透過國軍聯合情監偵手段嚴密掌握，必要時也會運用其他多元手段對其進行實際監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法