獨家》中國對台軍演 我繼光艦對峙宜興艦 共軍跳針狂喊「一個中國」

海軍成功級巡防艦繼光號，在中國對台軍演期間，海上監控共軍軍艦動態。圖為繼光號發射防空飛彈。（圖片擷取自海軍FB）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕 中共「正義使命-2025」環台軍演結束，期間不僅海上對峙煙硝味十足，中共海軍更將無線電當成政治宣傳工具。軍事粉專「Taiwan ADIZ」今日披露一段最新側錄音檔，揭露中共 054A 型護衛艦「宜興艦」在強闖我西南海域鄰接區不成後，竟在無線電中瘋狂「洗腦」跳針。廣播中，共軍不斷重複「世界上只有一個中國」等政治口水，甚至反過來指控我方監控行為是挑釁，鴨霸行徑讓第一線記錄的軍事迷大罵：「真是厚顏無恥！」

根據這段「Taiwan ADIZ」流出的錄音，宜興艦在面對我海軍繼光艦（PFG-1105）的堅定攔截時，始終無法突破防線。眼見討不到便宜，共軍竟開始朗誦統戰經文，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台獨勢力是破壞台海和平穩定.......一切後果由你方承擔！」

中國海軍舷號537的054A型飛彈護衛艦宜興艦，隸屬東部戰區。（擷取網路畫面）

地方軍事觀察家指出，這起事件是繼「班超艦威震西域」鎖定烏魯木齊艦後的另一場衝突。這段錄音全程記錄了共艦的單方面叫囂，顯示共軍在海上對峙時，已陷入「理虧就喊口號」的套路。據了解，當時我國海軍繼光艦始終堅守陣位，即便對方無線電干擾不斷，我方官兵仍以專業姿態持續監控，完全不理會對方的政治垃圾話。

恆春半島居民對於共軍這種「打人喊救人」的行為感到不齒。鄉親阿明（化名）憤慨表示「一邊演習封鎖台灣，一邊說自己是正義，這不是強盜是什麼？」軍事粉專「Taiwan ADIZ」也分析「正義使命」演習期間，頻繁利用無線電進行認知作戰，意圖動搖我軍民士氣。但海軍官兵受過專業訓練，對於敵艦的無理叫囂與政治宣傳均有應處標準程序。感謝國軍嚴密監控南疆海域，守護國家主權的立場絕不退讓半步。

