賴總統點將》曾任256潛艦戰隊長 趙建國升中將接掌「神祕情報單位」

賴清德總統本週主持「115年1月份將官晉任授階典禮」，新科中將趙建國是潛艦軍官出身，黑尼冬軍服上的勳表上方，潛艦徽章十分搶眼。（圖：取自總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統本週主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，新科將官包括趙建國中將，以及林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華等四位少將，軍方人士今天指出，趙建國是潛艦軍官出身，曾任793海龍潛艦艦長丶潛艦部隊256戰隊長等職，此次獲得晉任中將，而且接掌的是，國軍最為神祕的情報單位「電訊發展室」。

「電訊發展室」為國軍重要的情報單位之一，主管「電子訊號情報」的監聽丶監控丶截收及破譯，與軍事情報局以「人為情報」的主要業務不同，由於情報管道包涵衛星丶電偵丶截情等特殊管道，業務十分機敏，僅有部分經費編在國防部年度公開預算中，主要預算仍列機密預算。

海軍第256戰隊，是國軍唯一的潛艦部隊。圖為國造潛艦原型艦「海鯤號」在2023年9月日正式對外亮相時，256戰隊官兵高舉戰隊牌高呼加油。（圖片擷取自中華民國海軍臉書粉絲專頁）

海軍官校80年班畢業的趙建國，早在105年7月就晉任為少將，當時的職務就是國軍唯一的潛艦部隊丶256戰隊戰隊長，他後來也曾擔任參謀總長室參謀主任丶國防大學海軍學院院長丶國防部整合評估司副司長等職，在今年1月1日晉任為海軍中將，這也就是說，趙建國的少將歷練整整達到9年半，已到少將晉任停年的極限。

賴總統在晉任典禮上恭喜趙建國晉任中將，並指趙建國在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。這部分指的是趙建國在擔任國防部整合評估司副司長任內的建樹及貢獻，然而，趙建國身為國軍現役少有的潛艦中將，又接掌神祕的「電訊發展室」，賴總統對其新職的期許，當然有更大的目標。

面對中國強力的軍事威逼，國軍必須掌握更全面的情報訊息，在軍情局傳統的人為情報能量持續萎縮的情況下，對中國軍事動態的各項電子訊號情報的掌握及解析，就是「電訊發展室」的重要工作目標，這不是要與美國丶日本等友邦密切合作分享，各式衛星與電偵設備的更新，更是必然的趨勢，趙建國應會沿續前任電展室主任郭治國中將任內的工作計畫，讓電展室的戰力及能量更加強大。

另外必須特別一提的是，國造潛艦海鯤號的測試任務仍在進行中，下一階段就是關鍵的潛航測試，面對各界以放大鏡來檢視海鯤艦測試的一舉一動，潛艦部隊官兵可承受相當大的壓力，曾任256潛艦戰隊的趙建國在此時晉任為中將，具有鼓舞全體潛艦部隊及官兵士氣的重要意義。

電展室有許多單位，其中一個營區位於新北市林口，相當低調、神秘。（圖：取自google map）

