美海軍購主動式誘餌 「亮雲」數量上看6千枚強化F-35生存性

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為有效反制敵方火力，美國海軍去年夏季公開招標用於F-35C、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機用的消耗性防護誘餌。其中李奧納多英國分公司的「亮雲」（BriteCloud）「消耗型主動誘標」（AED）雀屏中選，上月23日獲得美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR）授予合約。

軍聞網站「Army Recognition」報導，NAVAIR將採購美軍代號AN/ALQ-260（V）的「亮雲」誘標及備用彈，另外還有後勤和支援等服務。儘管公開內容並未提及本次採購數量與金額，但依據先前估計，預計將採購上看6000枚「亮雲」，與F-35C艦載機聯隊和F-35B遠征部署的規模相符，以滿足美海軍戰機自衛需求與先進射頻對抗能力。

「亮雲」具先進數位化射頻記憶（DRFM）能力，能主動模擬載臺雷達回波特性，誘騙敵方雷達或飛彈尋標器；而美軍版本的AN/ALQ-260（V）「亮雲」則進一步改採方正外型，以安裝於美軍戰機通用的AN/ALE-47散撒系統中，提升F-35等戰機生存性與防護能力。

NAVAIR評估，李奧納多英國分公司是唯一能提供符合需求產品的供應商，同時具可靠生產能力；若選擇其他廠商恐約8年的延誤，包括至少4年的研發和3年的測試，以及1年的低速量產能力。此前，「亮雲」已裝備於英國皇家空軍「颱風」戰機上，美軍也曾將其裝備於F-35C進行測試，並成功完成任務驗證其效能，達到美軍「第9級科技整備程度」（TRL-9）認證，凸顯「亮雲」可靠性最終獲得正式採用。

報導分析，美軍F-35戰機雖具備匿蹤能力，但面對日新月異的威脅來源，F-35目前僅配備BAE的機載電戰系統AN/ASQ-239，雖然能夠進行探測威脅、地理定位和電子攻擊，但沒有干擾箔功能，僅能依賴數量有限的光纖拖曳式誘標AN/ALE-70、熱焰彈等。

