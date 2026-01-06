攔截恐遭反殺！俄軍自殺無人機改掛防空飛彈 1關鍵曝空中伏擊圈

俄軍改裝的「見證者」自殺無人機殘骸，機背上明顯加裝了單兵便攜式防空飛彈（MANPADS），意圖在飛行過程中「反殺」欲進行攔截的烏克蘭戰機與直升機。（圖取自Serhii Beskrestnov臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在戰場上的無人機技術出現危險進化。據軍事網站《Defence Blog》報導，烏克蘭軍方專家1月4日首度證實，俄軍已改裝其「見證者」（Shahed）系列自殺無人機，在機體上加掛單兵便攜式防空飛彈系統（MANPADS），使其從單純的自殺兵器轉變為具備空對空打擊能力的「空中伏擊者」。

烏克蘭知名無線電技術專家、呼號為「Flash」的貝斯克雷斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）發出直接警告。他指出，這款改裝版見證者無人機配備了攝影機與無線電數據機，飛彈的發射權完全掌握在位於俄羅斯境內的操作員手中。操作員能透過攝影機回傳的即時畫面判斷目標，並遠端按下發射鈕，鎖定欲進行攔截的烏國飛行員。

貝斯克雷斯特諾夫強調，這項新發展已對烏克蘭執行攔截任務的戰機與直升機構成重大任務（Operational）威脅。他特別呼籲烏克蘭陸軍航空隊的飛官必須改變攔截策略，因應這項前所未見的風險。他警告：「飛行員必須避免採取『對頭航向』（head-on course）接近見證者無人機，面對在該空域盤旋的目標時應更加謹慎。」

見證者持續變種 增加烏軍夜間防衛成本

見證者無人機原由伊朗設計，俄羅斯自引進生產後不斷進行增量改良，包含更換導航組件、通訊鏈與增加抗干擾措施。分析指出，過去烏軍常利用戰機或機槍直升機近距離攔截無人機以節省昂貴的地面防空飛彈，但此次俄軍加裝防空系統，將大幅提升烏軍因應自殺無人機時的戰損風險與防禦成本。烏克蘭專家正持續追蹤此類改裝機型的分布數量，以防止俄烏空戰出現新的失衡局面。

