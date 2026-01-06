30分鐘內活捉馬杜羅 掩護「三角洲部隊」突襲的MH-60直升機有多強？

美軍第160特種作戰航空團操作的MH-60M直升機，去年參與演習情形。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍3日在總統川普下令後突襲委內瑞拉，僅花了3小時就完成空襲與突襲任務，更在30分鐘內活捉委國總統馬杜羅。值得注意的是，協助「三角洲部隊」與執法人員滲透的MH-60直升機，是「黑鷹」直升機的特戰版本，不僅可全天候低空飛行至任務空域，還可以搭載強大的飛彈、火箭彈與機砲，以火力制壓敵軍。

我國陸軍、空軍、空勤總隊使用的黑鷹直升機，型號為UH-60M，也就是這款通用直升機的普遍版本，而MH-60M則是供美軍第160特種作戰航空團操作，這支部隊也是美國陸軍特戰部隊之中，唯一的航空部隊。根據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，這支勁旅操作的直升機，確切型號為MH-60M DAP（Direct Action Penetrator），也就是「直接行動穿透者」，1990年代問世迄今已多次升級，在滲透作戰之中可扮演關鍵角色。

這篇報導介紹，MH-60M DAP是從具備運輸能力的「黑鷹」直升機改裝而來，在MH-47等直升機協助載運特戰部隊、執法人員情況下，不載人的MH-60M DAP可充分掛載武裝，可以掛載M230 30公厘機砲、M134「迷你砲」多管機槍、70公厘火箭彈，也可以掛載AGM-114地獄火飛彈、AIM-92空射版刺針飛彈等等，火力相當優秀。

另外，MH-60M DAP直升機擁有頂尖的電子設備，還具備完整的感測力、全天候作戰能力與生存性，其搭載可在黑暗之中捕獲目標的AN/ZSQ-2感測器、地形追蹤雷達，還有出色的YT706發動機及空中加油管，無論是機動性或航程等都能兼顧。

報導點出， MH-60M直升機的雷達等技術，確保即使在惡劣天氣、夜間環境下，也能安全地進行超低空貼地飛行，避開被敵方偵獲、打擊可能，也是對委內瑞拉行動之中可能採用的戰術。在這場迅雷不及掩耳的行動之中，只有一架直升機遭敵砲火襲擊，但安然返回基地。

