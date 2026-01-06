義大利加速籌購2艘新世代驅逐艦 要比FREMM EVO再進化

根據義國規劃，新採購的2艘驅逐艦將汰換目前已退役的「杜朗．德．拉潘尼號」（D 560，如圖）及「弗朗切斯科．米貝利號」（D 561）2艘舊式驅逐艦，提升航艦護衛能量，確保地中海周邊安全。（義大利海軍X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕義大利國防部近日宣布，未來將展開2艘新世代驅逐艦（DDG）的採購計畫；總預算達27億歐元，計畫以該國海軍現役的「多用途巡防艦」（FREMM）為基礎，打造性能更強大、兼具航艦護衛及區域防空（area air-defence）能力的新銳戰艦，提升地中海與北約盟邦防衛戰力。

《歐盟官方公報》（EU Official Journal）去（2025）年12月29日公告，義大利國防軍備局（DNA）決定委託歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR），主導籌購2艘「新世代驅逐艦」，並初步選定「地平線海軍系統公司」（OSN）作為主要工業合作夥伴；值得一提的是，該公告並未註明採常態的競標評比進行，凸顯出該國在新一代水面艦採購上的急迫性。

義大利公告採購2艘新世代驅逐艦，並透露將以FREMM為基礎，打造進化版多用途巡防艦（FREMM EVO）。（擷自歐盟公報官網）

公告另指出，這2艘「新世代驅逐艦」的整體設計，將基於該國海軍的「進化版多用途巡防艦」（FREMM EVO）再加以改良，沿用既有系統架構、武器裝備技術，確保和現役艦艇間的作業互通性、後勤維保，以及未來潛在的升級需求空間。

軍聞網站「Defense Post」指出，義國2020年提出新式驅逐艦採購計畫，原定2023年簽約開造、2029年前服役，但受制於作戰需求未定，整體時程延宕3年；時任義國海軍副參謀長卡洛里斯中將（Vice Adm. Aurelio De Carolis）曾透露，該艦長175公尺、寬24公尺，人員編組300名，預將搭載柴燃聯合推進系統（CODOGAL），並將裝備六組8單元的垂直發射系統，能發射Aster「紫苑」防空飛彈。

義國政府去年發布的「2025~2027多年度國防政策文件」（2025~2027 Multi-Year Defense Policy Document，DPP）構想，DDG驅逐艦未來將取代目前已退役的「杜朗．德．拉潘尼號」（D 560）與「弗朗切斯科．米貝利號」（D 561）2艘舊式驅逐艦，承擔航艦打擊群與兩棲艦艇的護衛任務，並為地中海與北約盟邦提供區域防空，反制潛在威脅。

