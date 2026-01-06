德軍工巨頭聯手造雷射神盾 海戰進入光速防禦時代

德國萊茵金屬與MBDA計畫於2026年第1季成立合資公司，推動海軍雷射武器實戰化。該系統精準度驚人，能在遠距離鎖定僅1歐元硬幣大小的目標，專門因應無人機等高度機動威脅。（圖取自萊茵金屬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代海戰將迎來「光速防禦」變革。據軍事專業媒體《Naval News》報導，德國兩大軍工龍頭萊茵金屬（Rheinmetall）與歐洲飛彈集團（MBDA）德國分部宣布，計畫於2026年第1季正式成立合資公司，專注於提供高性能且具備創新性的雷射武器系統，首波目標將鎖定為德國海軍提供尖端防禦能量。

這項合作是基於雙方自2019年以來的技術實績。報導指出，德國海軍將獲得一套可與現有火砲及導引飛彈互補的雷射武器系統，這對因應短程與極短程的高機動目標，特別是日益頻繁的無人機威脅極具成效。萊茵金屬指出，雙方共同開發的技術原型已在海軍艦艇上成功進行為期1年的實戰條件測試，證實該系統具備高精準度且能將附帶損傷降至最低。

精準追蹤「1歐元」目標 極致效能參數曝光

該雷射系統的關鍵亮點，在於其驚人的偵蒐與能量集中能力。萊茵金屬透露，即便在惡劣的環境條件下，該系統仍能穩定追蹤並鎖定遠距離外、僅有「1歐元硬幣」大小的目標。這種極致的精確度不僅能防止武器過度掃射，更能確保海上運作的安全性。萊茵金屬武器與彈藥部門負責人克納（Roman Köhne）表示，此舉讓德國能在短時間內，為聯邦國防軍提供領先全球的高科技產品。

MBDA德國分部執行長哥特席德（Thomas Gottschild）強調，新成立的有限責任公司（GmbH）將樹立軍事雷射系統開發的新標竿。他指出，這項計畫的核心在於落實「德國設計與製造」，除了維持德國境內的就業機會，更重要的是確保國家在危機時期具備國防主權與關鍵技術的供應安全。報導總結指出，萊茵金屬與MBDA結合互補的核心技術，將使經過測試的雷射產品能迅速投入市場，為軍方提供額外的無人機防禦能量。

