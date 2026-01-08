「戰隼」好飛一直飛 烏空軍稱F-16戰機已擊落近千枚巡弋飛彈、無人機

烏克蘭空軍的F-16AM單座型戰機。（烏克蘭空軍X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭戰事初期空優不足的困境，隨著海馬士、NASAMS等軍援裝備到來逐步扭轉，而歐洲多國提供的F-16A/B戰機，更是烏軍現階段攔截俄軍空中威脅的核心主力；烏國空軍近期最新發布的影片則指出，該機前年馳援前線至今，已累積擊落巡弋飛彈、自殺無人機數量近千枚，展現「戰隼」不俗的防空攔截表現。

航空媒體《Aviation Week》6日報導，烏克蘭空軍當日發布一支長約12分鐘影片，專訪一名 F-16戰機飛行員在前線的所思所想，該飛官指出，烏空軍F-16型機目前主要擔負支援地面防空系統，攔截俄軍飛彈與無人機空襲；報導寫道，F-16戰機的換裝雖讓不黯英語的烏軍吃足苦頭，但它的到來仍有效分擔了現役俄系戰機的戰備負荷。

儘管如此，烏空軍仍透露，F-16機隊至今已累積擊落近千枚巡弋飛彈、攻擊無人機，更曾創下單一架次連續攔截6枚巡弋飛彈、7架無人機的紀錄；此外，該機隊執行的對地打擊任務也來到約1600架次，部分行動中甚至刻意吸引俄軍防空火力，為其他機型創造攻擊窗口。

烏克蘭空軍最新專訪影片指出，該機自2024年8月投入戰場以來，至今擊落的俄軍巡弋飛彈、無人機總數已近千枚，展現不俗空防攔截能力。（烏克蘭空軍X帳號）

另一方面，這名烏軍飛官也提到，由於西方國家空軍的戰術多基於聯合作戰架構，實務上並不適用於烏克蘭前線的防空密集型戰場環境，使得烏軍的F-16經常低空飛行，以規避俄軍地面防空系統及高空巡弋待命的Su-35、MiG-31，甚至是更先進的Su-57等戰機。

值得一提的是，報導指出，烏軍的F-16戰機目前已知常態掛載AIM-9「響尾蛇」、AIM-120先進中程空對空飛彈，但近期也被目擊掛上雷射標定莢艙，不排除後續會改掛雷射導引火箭，作為低成本反制無人機的手段；此外，後進的幻象2000-5F戰機近期也被捕捉到掛有MICA「雲母」中程空對空飛彈的照片，雖未確認是否成為常態配置，但都有助於該國提升制空攔截能量。

