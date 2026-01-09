以色列機載雷射系統DIRCM獲北約國家採用 可錯誤引導飛彈飛行

以色列已開發出「雷射紅外反制系統」（DIRCM），這種小型的雷射防禦武器，可引導敵方紅外線制導飛彈至錯誤方向，並已獲北約國家採購。（圖取自Elbit Systems）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕機載雷射武器雖然尚在發展中，需要龐大電力支援，不過以色列已開發出「雷射紅外反制系統」（DIRCM），這種小型的雷射防禦武器，可引導敵方紅外線制導飛彈至錯誤方向，並已獲北約國家採購。

軍聞網站「Defence Blog」報導，以色列埃比特系統公司5日表示，已接獲北大西洋公約組織（NATO）未具名國家採購簽署近1.5億美元（約新臺幣47.6億元）的先進「雷射紅外反制系統」（DIRCM）合約，為該國武裝部隊運輸機隊和其他高價值航空器，配備全名「J型多光譜雷射紅外線反制系統」（J-MUSIC）的DIRCM，以肆應各型紅外線導引防空武器威脅，將能保護機動性有限的運輸機及其機組人員，降低在高風險地區低空執勤的風險。

DIRCM為開放式架構，整合多方位熱成像預警系統，能在發現飛彈威脅時，立即向飛行員發出示警，並自動運用多光譜雷射，照射來襲的紅外線導引飛彈尋標器並製造假目標，以干擾來襲飛彈，無須機組員手動操作，即可提供優異防護效能。

該紅外線反制系統擁有多種子型號，可安裝於不同載臺，因此設計上無須進行重大結構改裝，已獲多國部隊、民間機構和私人採用，可保護運輸機和戰略支援飛機免受肩扛式防空飛彈的襲擊。

