美售台逾百輛海馬士系統 梅復興：暗藏LBASM「陸基反艦飛彈」空間

美國政府上月18日宣布對台軍售案，其中包括增售給我國82輛M142「海馬士」多管火箭系統部分，還包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），連同先前就同意出售我國的84枚同型飛彈，使得我國擁有射程300公里戰術飛彈的數量，已經超過500枚。圖為烏克蘭武裝部隊已成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府上月18日宣布111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，其中包括增售給我國82輛M142「海馬士」多管火箭系統部分，還包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），連同先前就同意出售我國的84枚同型飛彈，使得我國擁有射程300公里戰術飛彈的數量，已經超過500枚。

長期關切台美軍事合作的軍事專家梅復興今天指出，美國本次並未出售具精準打擊海上移動目標能力的彈種，但在國軍大量部署海馬士火箭系統後，獲得LBASM「陸基反艦飛彈」的能力不僅是合理的能力拓展路徑，更是該 （射程500-1000公里級的PrSM Increment 2以後之彈種）飛彈系統在台海最正當、也最政治正確的運用方式。

請繼續往下閱讀...

洛克希德．馬丁公司展示的「遠程機動火力」概念圖，模擬精準打擊飛彈（PrSM）增程4型，就是由海馬士（HIMARS）發射器發射的情景。（取自洛馬官網）

梅復興更指出，根據烏克蘭戰爭的經驗以及美國 （經常出人意表的） 緊急技術動員，以在危急時期改造武器迅速形成新戰力的能耐，不能完全排除美方必要時發展出可反艦用型的ATACMS改裝套件之可能。這些，都為此次美國增售大批海馬士火箭系統暗伏了新的隱意。

梅復興今發表文章指出，去年12月中旬美國同意向我軍售82套海馬士多管火箭系統 （HIMARS） 後，友人留言，並摩拳擦掌展望未來獲得「陸基反艦飛彈」 （LBASM） 。LBASM 是美版的東風反艦彈道飛彈概念，只不過飛彈，射程與彈頭都要小的多。不過，這也意味著該系統的機動力，存活性與單位火力 （每具發射車可裝備的飛彈數量） 均較高。

他說，美國本次並未出售具精準打擊海上移動目標能力的彈種。蓋美軍雖然之前曾計劃研發加裝尋標器之ATACMS戰術彈道飛彈，但後來決定取消該案，而專注於發展LBASM的努力。所以，我國所獲得的ATACMS 彈道飛彈將不適於攻擊在航的艦艇；或該說，至少在可見未來並無可用的制式改裝方案。

梅復興指出，美軍計劃發展並部署PrSM（精準打擊飛彈，Precision Strike Missile, PrSM）為基礎加裝終端多模式尋標器的LBASM，並可從海馬士火箭系統發射。PrSM彈的初期設計射程約500公里，但預期後續精進型可達650公里級。 LBASM多用的尋標器將整合被動射頻 （基本上就是對電磁訊號發射源的偵測與追踪鎖定）與熱成像的尋標能力，來為使用GPS/INS 導航的基本型PrSM 飛彈提供攻擊活動目標之能力。

PrSM的彈頭較我國先後兩度向美國採購的M57 ATACMS戰術彈道飛彈小很多 （約200磅 vs. 500磅）。PrSM的彈頭詳細諸元還不明，但其200磅級的總重意味著該彈頭很可能跟M31型GLMRS火箭彈類似。M31的195磅彈頭裝藥為51磅的PBXN-109 （相當於TNT的1.17倍爆炸當量）。

美軍試射 PrSM 飛彈。（圖：Lockheed Martin）

他表示，反艦型的PrSM （應該是加裝了尋標器的Increment 2） 已於2024年6月「勇敢之盾」（ Valiant Shield 2024） 演習時對在航靶艦執行實彈試射，成功命中了航行中的 （滿載時） 16,000噸級船塢登陸艦克里夫蘭號 （LPD-7）。LBASM預計在2028年可以開始服役，至於何時才可能對友邦出售 （除了該案的合作夥伴澳洲外），則目前尚難判斷。

梅復興表示，美國本次軍售雖並未隨82套海馬士火箭發射車釋出PrSM彈，而LBASM也仍在繼續測試驗證中，但在國軍大量部署海馬士火箭系統後，獲得LBASM的能力不僅是合理的能力拓展路徑，更是該 （射程500-1,000公里級的PrSM Increment 2以後之）飛彈系統在台海最正當、也最政治正確的運用方式。即便和平時期未能及時獲得，危機狀況下 （甚至戰事爆發後） 也都很可能透過採購暨或援助形式取得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法