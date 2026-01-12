美軍要開打？沒有航艦在中東的美軍 對伊朗動武有哪些手段？

美軍B-2轟炸機在去年6月打擊伊朗核設施時，扮演關鍵角色。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕伊朗去年底起爆發激烈的反政府示威行動，已造成超過500人死亡，外界關注美國總統川普是否發起軍事行動，改變伊朗政局。綜合公開資訊與外界研判，比起襲擊委國時，美軍有一個航艦打擊群在加勒比海待命，當前在中東無相關部署，因此，美軍若獲總統授意，可能以飛彈襲擊、空襲、電子戰與網路戰等手段施以打擊。

川普去年6月下令美軍對伊朗發起「午夜之錘行動」，也就是派出秘密從美國本土出發的B-2轟炸機，長途飛行至伊朗上空投放GBU-57巨型鑽地彈，打擊伊朗福爾多等3處核設施。川普今年1月再次派出美軍襲擊委內瑞拉，透過空襲、機降突襲等手段，活捉委國總統馬杜羅夫婦。

美國總統川普。（法新社）

川普11日宣稱伊朗「要求談判」，指德黑蘭當局可能是因為「被美國打累了」，才尋求對話，目前雙方正在安排會面，美國也將舉行國安會議；對於白宮可能研擬提供馬斯克（Elon Musk）旗下的「星鏈」（Starlink）衛星服務，協助伊朗示威者繞過資訊封鎖，川普表示，他返回華府後，可能會致電馬斯克討論。

檢視軍聞網站USNI NEWS的美軍航艦追蹤資訊，美軍在中東並未部署航艦打擊群，和美軍日前突襲委內瑞拉前，早已在當地部署福特號航艦打擊群，或是美軍去年6月空襲伊朗核設施前，卡爾文森號航空母艦打擊群也在附近待命。將使美軍可動用的手段稍顯有限。

不過，美軍在卡達烏代德空軍基地有著龐大的先進戰機部隊，若有需要可升空襲擊伊朗，另包括搭載神盾戰鬥系統的水面艦、行蹤成謎的核動力潛艦等，也可為軍事行動挹注火力；除此之外，包括網路戰、電子戰等，也都是潛在選項。

