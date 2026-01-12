俄侵略激發危機意識 瑞典投入517億強化防空系統

瑞典在烏俄戰爭爆發後積極強化國家防禦能力。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動入侵，激發歐洲各國憂患意識，瑞典亦打破不結盟方針，2024年正式加入北大西洋公約組織（NATO），並於11日宣布投入150億克朗（約台幣517億）強化防空能力。

「路透」報導，雖然斯德哥爾摩如其他歐洲國家，在烏俄戰爭爆發後加大投資發展防衛能力，大半領土仍難以應對空中威脅。

國防部長楊森（Pal Jonson）在安全會議中向媒體表示，「從發生在烏克蘭的戰爭所獲取的經驗，清楚顯示出發展強力且具有韌性的防空能力有多麼重要。」瑞典將採購短程防空飛彈系統捍衛城市、交通樞紐、電力設施和其它基礎建設。

楊森已在去年10月宣布投入35億克朗發展反無人機系統，以及挹注15億克朗強化國產JAS-39「獅鷲獸」戰鬥機系統。

