美DARPA啟動重型運輸無人機競標 至少能運輸自身重量兩倍貨物

圖為美軍陸戰隊利用到戰術補給無人機系統（TRUAS）運載水桶。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機應用場景蓬勃發展，國防高等研究計劃署（DARPA）近期發布一項工業競標計畫，希望各廠商能提供一款無人機重量不超過55磅（約25公斤），但卻能夠攜帶自身重量兩倍的貨物，並飛行達5浬（約9.26公里）。

軍聞網站「Naval Technology」報導，DARPA這項價值650萬美元（約新台幣2.05億）元的工業競標計畫，希望投標方案具備垂直起降能力，解決長期存在的載重比例問題，同時無人機重量不超過55磅（24.95公斤），但卻能夠攜帶自身重量兩倍的貨物，並飛行達5浬（約9.26公里）。

報導指出，這代表無人機至少能攜帶110磅（約50公斤）的貨物，各方案將於今年夏季進行現場性能測試；另外，該競標採用5浬的標準，代表美軍可能計畫在海上部署後勤無人機系統。

目前美國海軍進行的無人系統測試包括無人艇和無人機，其中美軍陸戰隊在利用無人機進行「最後一公里物流」計畫已取得長足進步。雖然其無人機可在7.8海里內攜帶120至150磅的貨物，並僅需2人操作，但該無人機的自身重量便已達到125磅。

