中國出動46機艦擾台 18架次軍機逾越中線

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行灰色地帶襲擾，國防部今天（16日）公布，自昨天（15日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機34架次、共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有18架次逾越台海中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，昨天上午8時25分至中午12時20分，有主、輔戰機計5架次在北部空域活動；上午6時20分至晚間7時05分，偵獲主、輔戰及無人機計27架次，其中16架次逾越中線；另有一架輔戰機於上午9時15分至下午4時40分在西南空域活動；以及一架無人機於上午7時30分至下午1時55分在東部空域活動。

海上動態部分，合計偵獲共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

