自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國出動46機艦擾台 18架次軍機逾越中線

2026/01/16 10:22

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行灰色地帶襲擾，國防部今天（16日）公布，自昨天（15日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機34架次、共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有18架次逾越台海中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，昨天上午8時25分至中午12時20分，有主、輔戰機計5架次在北部空域活動；上午6時20分至晚間7時05分，偵獲主、輔戰及無人機計27架次，其中16架次逾越中線；另有一架輔戰機於上午9時15分至下午4時40分在西南空域活動；以及一架無人機於上午7時30分至下午1時55分在東部空域活動。

海上動態部分，合計偵獲共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中