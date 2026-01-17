昔因洪仲丘案與「顧律師」法庭交鋒 沈威志今成顧立雄部長帳中大將

國防部全動署物力動員處處長沈威志，今年元旦調任為國防部政務辦公室副主任，成為部長顧立雄的帳中大將，消息引起軍方內部熱議。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在今年元旦有多位中少將晉任，同時牽動重要軍職的人事調整，其中，國防部政務辦公室副主任人事的發佈被湮沒在朝野政治交鋒丶1.25兆元軍事特別預算一再遭到杯葛的聲浪之中，但一位文職副主任的人事任命，卻震動了整個國防部。

政務辦公室是國防部的核心綜合幕僚單位，主管與立法院、監察院的協調聯繫，辦理行政院院會及其他部外會議的協調、聯繫與案件交辦處理，以及處理國防部公共關係與輿情蒐整分析。此外，政務辦公室還掌理國防部長、參謀總長等高層軍事首長官的行程協調，交辦案件管制與軍事會談、部務會報及參謀會報等重要會議的召開與政績彙整。

請繼續往下閱讀...

政務辦公室主任目前是由孫立方中將擔任，孫立方還兼任軍事發言人的重任，副主任則是襄助主任處理各項業務，就在今年元旦，副主任新任人選發佈了，他是一位由將官退伍，通過軍官轉任公務人員考試的國防文官，他就是沈威志。

當沈威志出任國防部政務辦公室副主任的消息傳出後立刻在國防部丶三軍司令部傳散開來，大家要問：為什麼一位小小的副主任人事案，竟會震動國防部及三軍？如果把時間拉回到13年前，一切就有了答案。

沈威志曾歷經多年的流浪將官尷尬處境，但仍有多位長官及友人為其打氣。圖為前軍友社理事長李棟樑在陸軍司令部的三節慰勉時，總是不忘看看沈威志，並為其打氣加油。（資料照）

2013年7月，陸軍六軍團湖口裝甲五四二旅洪仲丘下士，在被部隊送進二六九旅高山頂營區實施禁閉室「悔過」處分期間死亡，此案涉及軍中人權，及軍事檢察署是否具專屬管轄權等新聞議題，引起輿論嘩然丶社會高度關注，更因此事擴散為白衫軍運動。時任國防部長高華柱請辭丶時任陸軍司令李翔宙上將等數十人被懲處，五四二旅長沈威志少將丶二六九旅旅長楊方漢少將等人調職並接受司法調查偵辦。

是的，你沒有看錯。沈威志當年即為五四二旅長，在案發後長達三丶四年期間，沈威志被告上法院，而擔任洪家義務律師之一丶同時兼任義務律師團發言人的就是顧立雄，也就是如今的國防部長。

2018年1月最高法院審結洪仲丘案，維持高等法院更一審見解，認為前542旅少將旅長沈威志並非故意造成洪的死亡，相關法條只處罰故意犯，因此駁回檢方上訴，判決沈無罪確定。在此之前的三丶四年期間，沈威志是被告丶顧立雄是控方律師，兩人在法庭上有過多次直接交鋒與互動，主要集中於「責任釐清」與「因果關係」的攻防。

備受身心煎熬的沈威志，在接受司法偵辦的四年多期間，因為旅長職務被拔除丶調任為司令部委員，尷尬的是，因為接受司法偵辦，他無法辦理退伍，又因為委員一職規定最多一年（屆滿一年就得退伍），因此，沈威志被迫接受「流浪將官」的人事安排，短暫的出任司令部內的職務，然後又轉回擔任司令部委員，然後再短暫出任另一個職務，再轉回來擔任委員，如此已有多次的來回。

即便如此，沈威志對短暫的職務並沒有輕忽以對，一位曾任沈威志頂頭上司的退伍上將就曾感嘆的說，他從未見過在如此逆境中丶被外界異樣眼光觀察氣氛中，還可以認真看待自己短暫職務安排的人，無論是臨時分派到什麼職務，沈威志總是全心投入，並且可以在最短時間內提出自己見解的將官。

2018獲無罪判決的沈威志，在同年的6月被公懲會判記申誡。在此之前，沈威志因最高法院的無罪判決，軍中職務終於解禁，獲任命為陸軍司令部的計畫處長，2022年通過軍官轉任公務人員考試，從陸軍計畫處長職務退伍，並轉任國防部文官。

從2013到2018年，沈威志不斷往返在法庭及陸軍司令部之間，內心煎熬之甚，外人難以體會。（資料照）

顧立雄在洪案之後走的是不同的路子。他先是2016年擔任民進黨不公區立委，隨後入閣擔任不當黨產管理委員會主委丶金管會主委，在前總統蔡英文第二任期期間擔任國安會祕書長，2024年賴總統上任後擔任國防部長至今。

顧立雄就任國防部長後推動一系列的國防改革，其中有關「延長一年義務役」丶「全民防衛動員丶強化防衛靭性」等規劃的主管，其中之一就是沈威志，沈威志的表現讓顧立雄十分肯定，兩人從當年在法庭上的對立關係，在十多年後轉化為在國防事務上的行政交集，今年元旦起，沈威志更調任為政務辦公室副主任，成為顧立雄部長帳中的大將，人生的境遇起伏，著實令人感嘆及驚奇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法