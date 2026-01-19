持續衝向中東威懾伊朗！ 美軍林肯號航艦通過麻六甲海峽

美軍林肯號航艦正通過麻六甲海峽進入印度洋，預計3到4天內抵達伊朗附近。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕伊朗政府鎮壓全國性示威造成數千人死亡，外界一直關注美國是否派兵介入，根據船舶追蹤網站公開資訊，原本在南海的林肯號航空母艦，目前已經航行至麻六甲海峽，即將進入印度洋，依照此速度推測，「林肯號」可望在3到4天內抵達波斯灣附近，進而威懾伊朗。

美國總統川普14日表示，伊朗對群眾的「殺戮」已停止，但在伊朗最高領袖哈米尼稱川普是全國性示威的「罪犯」，要為伊朗近期動盪抗議者的喪生負責後，川普又砲轟伊朗「是時候更換新領導層了」。與此同時，美軍已將林肯號從南海抽調至中東，為美軍在中東最大空軍駐紮地的卡達烏代德基地，日前也撤出部分人員，外界解讀可能是應對伊朗潛在的空襲威脅。

根據船舶追蹤網站公開資訊，林肯號航艦目前已航經馬來西亞的西側海域，正在通過麻六甲海峽，待通過銜接安達曼海及南海的重要水道後，將進入印度洋航行。若以此估算，林肯號可望在3到4天內抵達波斯灣附近。

美軍林肯號航艦正通過麻六甲海峽。（取自cruisingearth.com）

林肯號航艦是尼米茲級核動力航艦的五號艦，排水量超過10萬噸，可配備90架艦載定翼機、直升機，可說是座海上的移動機場，且美軍航艦都伴隨著神盾巡洋艦、驅逐艦及核潛艦，具有對敵國發起大規模飛彈襲擊的能力。

對於川普迄今尚未對伊朗發動軍事行動，美媒《華盛頓郵報》獨家揭露，川普面對伊朗危機時，深刻體認到了「美國軍力的極限」：由於林肯號航空母艦打擊群還在南海趕路，不足以壓制伊朗隨之而來的大規模報復，加上以色列與阿拉伯盟友紛紛致電「求別打」，最終讓這場幾乎爆發的戰爭在最後一刻「喊卡」。

