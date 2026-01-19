國防部曝軍購進度 ALTIUS、M109A7、海馬士等5項已知會美國會

〔記者黃靖媗／台北報導〕針對各界關注的1.25兆國防特別預算細項，國防部今日於立法院外防委員會機密會議後，公開20萬架無人機、M109A7自走砲60門、反甲型無人機飛彈系統等部分可公開採購項目。針對採購發價書執行進度，國防部表示，目前已獲「ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項進行知會國會程序，其餘暗項正在美國國防部內部審查作業。

立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。國防部會後公布機密會議的可公開說明資料。

國防部指出，考量當前迫切敵情，總統去年11月26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業行動方案，以應處當前嚴峻情勢。國防部據以提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例及特別預算規劃，預劃於2026年至2033年，投入新台幣1兆2500億元為上限金額，籌購精準火砲等7類裝備，達成建構高度強韌、全面嚇阻防衛戰力。

國防部表示，特別預算涵蓋3大特色，包含「建構防衛體系、打造『台灣之盾』；引進高科技與AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。在作戰層面上打造多層次，具高科技輔助之「台灣之盾」反彈道/防空系統，使作戰平台、感測器與指管系統充分融合與高效，而非單一裝備購置。戰略層面上不僅強調科技建軍，加速情研、指令下達與精準打擊效能之擊殺鏈，以強化防衛韌性；更著重國防自主產業發展，藉由自主研發、技術轉移等方式，打造安全可靠之非紅供應鏈，建構全方位防衛能力。

國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度指出，本次特別預算規劃向美籌購武器裝備，目前已獲「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項進行知會國會程序。其餘案項，美國防部刻正加速內部審查作業。

國防部指出，鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度，國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視大院核定額度做適度調整。

國防部強調，兩岸情勢日益嚴峻，中共近年持續擴增軍力，並逐漸升級灰色地帶威脅，更經常以對台作戰想定，進行針對性軍演，以驗證其作戰計畫，意圖採取「由訓轉演」、「由演轉戰」的犯臺模式，加劇台海局勢的不穩定。特別預算可兼顧經費完整性及預算規模穩定，在短期內獲得財源，以因應敵情威脅驟增，快速提升戰力。故投資國防就是投資和平！國軍必須立即編製特別預算，完備應變能力，以維持台海和平。

國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，所具備的特色及企圖達成目標，均符合國軍作戰需求，籌購品項皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程上完成規劃。

