南非反潛作戰訓練設備運中遭美扣押 曝中非交好鐵證

美國司法部近日對兩套任務機組訓練系統提起沒收訴訟，這兩套系統在從南非試飛學院（TFASA）運往中國途中被截獲。司法部並指控這些設備協助訓練共軍掌握反潛作戰技術。（圖取自美國司法部）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國司法部15日發布聲明，指出已對兩套任務機組訓練系統（mission crew trainers，MCT）提起沒收訴訟，這兩套系統在從南非試飛學院（TFASA）運往中國途中被截獲。司法部並指控這些設備違法使用美方軍用技術，協助訓練共軍掌握反潛作戰技術。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，根據美國司法部聲明，這2套系統2024年自「南非測試飛行學院」（TFASA）運交中國，但在中途於新加坡遭查扣。美國司法部助理部長艾森伯格發表聲明抨擊，「TFASA披著民用飛行培訓機構外衣，實際上是共軍重要推手，將北約航太相關與受管制技術交付北京當局」。

美國眾議院外交委員會也在X社群平台開嗆，南非繼續公然挑釁美國，訓練中國、洩漏北約機密、破壞美國國家安全，他們很快就會發現，在中美博弈中，他們注定要失敗。

報導指出，這些MCT被安裝於貨櫃內，屬移動式訓練設備，開發製造過程使用美國公司開發的民用飛行軟體，隨後由TFASA工程師針對反潛能力等國防技術進行數據強化，用來幫助共軍熟悉機載預警和控制系統，以及P-8A等反潛機操作流程。據指出，2套設備幾乎完全模仿P-8A機艙設計。

美國司法部聲明並說，總部位於南非的TFASA，2003年在南非政府支持下成立，利用南非與中國2地設施，長期為共軍提供訓練。2023年6月即遭美商務部將其與多家子公司、關係企業，以「利用歐美與北約（NATO）資源為中國軍事飛行員提供訓練」為由，列入制裁清單。

聯邦調查局反情報和間諜部門助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）強調，南非試飛學院非法出口美國軍用飛行模擬器技術，並招募前北約飛行員，目的是訓練中國軍隊；哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）說，司法部及其執法夥伴將繼續堅定不移地運用一切合法手段，防止關鍵技術落入敵手。

值得注意的是，TFASA涉嫌協訓共軍的行為，早已引發西方國家關注，2022年澳洲執法機關便曾搜查TFASA營運長哈特利的住所。而目前，英國和澳洲也宣布取締協訓中共飛行員的退役飛官。英國更規劃修改法律，阻止前飛官為飛行學校等中介機構工作，避免危害西方國家安全與利益。

