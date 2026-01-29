首批3套NASAMS系統由誰接裝？ 空軍這支「小砲部隊」來承擔

我國分兩階段採購合計12套的NASAMS「國家先進地對空防空飛彈系統」，首批3套已與美方簽署採購協議，並且進入執行階段。圖為德國與荷蘭部隊官兵站在NASAMS系統旁，這型先進防空系統也將成為「台灣之盾」的關鍵戰力。（路透社）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國分兩階段採購合計12套的NASAMS「國家先進地對空防空飛彈系統」，首批3套已與美方簽署採購協議，並且進入執行階段。軍方人士今天指出，首批NASAMS系統運抵台灣後，將由現行操作「捷羚防空飛彈系統」與20機砲的防空營接裝，宣告國軍中低空防禦系統「世代交替」的新戰力轉型。

根據美國安合局發布資訊，第一階段的3套NASAMS系統，包括3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1），以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達，123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）等。AMRAAM-ER射程可達50公里，也可以使用AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈等彈藥，與我國空軍戰機現役飛彈互通。

軍方人士今天指出，首批NASAMS系統運抵台灣後，將由現行操作「捷羚防空飛彈系統」與20機砲的防空營接裝，宣告國軍中低空防禦系統「世代交替」的新戰力轉型。圖為空軍防空部實施基地訓練20公厘機砲對空實彈射擊。（圖片取自青年日報）

至於空軍是哪一個作戰部隊承接首批換裝NASAMS的任務？軍方人士今天指出，依據目前規劃，將由現行操作「捷羚防空飛彈系統」與20機砲的防空營接裝。

NASAMS接裝後最大的戰術價值，在於可靈活運用各型式的美系空對空飛彈，並與現行35快砲或20機砲的整合應用。未來在實戰部署上，將由NASAMS負責15至50公里遠的中程攔截，而機砲則負責最後一哩路的末端防護。這種「彈砲一體」的戰法，能大幅提升對低空滲透無人機及掠海巡弋飛彈的擊落率，確保我方關鍵設施在遭受飽和攻擊時仍能維持運作。

圖為劍一捷羚防空飛彈系統。（資料照）

