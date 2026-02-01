「海鯤號」又貴又慢？台船圖解各國造艦一覽粉碎質疑

國造潛艦原型艦海鯤號昨成功挑戰下潛一百公尺測試進度。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」日前完成淺水潛航測試，不過其造價以及造艦時程一直是外界討論的焦點，立委王定宇今PO出台船數據顯示，跟全世界原型艦造艦相比，「海鯤號」並未貴又慢。

在造價部分「海鯤號」造價379億台幣，在各國造價金額部分屬於中等。（圖擷自王定宇臉書）

立委王定宇今在臉書以台船圖解數據解釋「海鯤號」與全球原型艦建造比較，在造價部分「海鯤號」造價台幣379億元，在各國造價金額部分屬於中等，衡量台灣取得商源的困難，此造價實屬不易。

請繼續往下閱讀...

「海鯤軍艦」在高度自主研發、首次整合多項關鍵技術的情況下，整體進度仍屬合理，甚至偏快。（圖擷自王定宇臉書）

台船說明，國際潛艦原型艦普遍因研發與系統整合成本而造價偏高，但「海鯤軍艦」的建造經費相較同級國際案例並未偏高，整體成本結構仍低於韓國與澳洲相關潛艦計畫，展現國內造船產業在成本控管與系統整合上的成果。

而與全世界原型艦造艦時程相比，海鯤號費時五年，是屬於偏快的等級；台船指出，以「各國新一級潛艦原型艦（prototype）的設計與建造速度」比較，整理多國實際案例進行對照分析。結果顯示，新一級潛艦原型艦普遍需歷經較長的設計與測試階段，而「海鯤軍艦」在高度自主研發、首次整合多項關鍵技術的情況下，整體進度仍屬合理，甚至偏快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法