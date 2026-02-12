Su-57匿蹤戰機交付阿爾及利亞 成非洲首國邁入五代機

圖為印度航展中的Su-57戰機。（歐新社/資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕Su-57做為俄羅斯第五代匿蹤戰機，正積極爭取海外訂單，其官方不僅發布罕見展示內置彈艙的影片，一份由駭客組織洩漏的機密文件更聲稱，俄國已將伊朗、阿爾及利亞與衣索比亞，列為潛在出口對象。而近期社群平台流傳的影像呈現Su-57已在阿爾及利亞國內進行飛行測試，證實去年底接收首批2架Su-57E戰機，使阿爾及利亞不僅成為Su-57首個出口用戶，更是非洲首個使用第五代戰機的國家。

軍聞網站「Army Recognition」報導，抖音平台網友近日發布影片顯示，Su-57E已在阿國境內進行測試飛行，影片所屬環境與阿爾及利亞的艾因貝達區域相符，並有疑似Su-35及Su-34ME伴飛的畫面。

報導指出，這批Su-57E的交付來自2024年簽署的軍購合約，根據外洩資料，當時阿爾及利亞共採購12架Su-57和額外的約14架Su-34ME戰機等。阿爾及利亞自2019年莫斯科航展開始即對Su-57E表示興趣，該國原已操作Su-30MKA戰機，可藉此延伸其空軍能力至第五代戰機領域。

如今此次軍購也引發美國關注，相關報導指出，若該交易符合美國制裁法案（CAATSA）的大額軍售標準條件，可能觸發美方施加相關制裁措施，包括金融限制與出口管制等。

Su-57是俄羅斯首款服役的匿蹤戰機，設計指標包括超音速巡航、雷達匿蹤、超機動及先進航電等第五代戰機必備條件，計劃用以取代俄軍的MiG-29、Su-27等第四代戰機。Su-57屬於單座、雙發動機戰機設計布局，巡航速度宣稱最快能達1.6馬赫、最大航程3500公里；固定武裝為一挺30公厘機砲，可攜帶火箭彈、反艦飛彈、巡弋飛彈、空對空飛彈等各型武器。每架Su-57造價約4500萬美元。

