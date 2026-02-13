美將宣佈售台大型整合防空系統案 愛三MSE+IBCS+NASAMS統包

PAC-3 MSE攔截敵方彈道飛彈的作戰效益相當優異，這是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕金融時報日前報導表示，川普政府繼去年12月批准對台總額逾111億美元軍售後，另籌備向台灣提供包括愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統及另外兩種武器系統，總額最高達200億美元的軍售。軍政人士今天指出，新的軍售案主要是售台新型的整合性防空作戰系統，預期會將PAC-3 MSE飛彈丶IBCS整合戰場管理系統及NASAMS國家防空飛彈系統等與我國台灣之盾計畫相關的項目，包裹成一個大型軍售案，以提升美台軍售效能。

此外，軍政人士也表示，在其他的新軍售案部分，預期會有兼顧硬殺及軟殺的美製新型無人機反制系統在內，以協助台灣強化反制共軍無人機蜂群作戰的能力。

參謀總長梅家樹上將11日在總統府者會上表示，我國將籌建自製的「強弓」中程反戰術彈道飛彈系統、各型戰術與低空防空飛彈，搭配整合式戰場管理系統，建構高中低層的攔截火網，打造「台灣之盾」。同時，也將引進低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，以及M109A7自走砲、海馬斯多管火箭系統等，強化濱海與地面縱深打擊能力。

「台灣之盾」計畫是一套完整的架構，在既有的愛國者三型丶天弓三型飛彈構築的防空系統基礎上，因應不同空層的威脅，再增購多項防空飛彈丶新式雷達及中高空無人機，並以整合作戰系統丶AI作戰輔助決策系統進行統合。規劃中的各式飛彈丶雷達丶無人機與整合防空作戰系統，來自對美採購及國內自製生產，這是完整的配套規劃。

參謀總長梅家樹上將11日在總統府記者會上說明C5ISR系統，包含「人工智慧決策支援系統」及「戰術網路情資分享套件」，獲裝後能讓全軍建立完整「共同作戰圖像」，有效整合各級部隊資訊，大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（圖取自總統府官方直播）

對於外媒報導美國政府近期可能會宣佈第二波軍售案，括愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統及另外兩種武器系統，總額最高達200億美元的軍售。軍政人士今天說，這主要就是美方回應台灣政府規劃的「台灣之盾」計畫，因此預期會以一個包裹式的大軍售案來宣佈，項目可能包括：售台一個愛國者PAC-3 MSE飛彈的飛彈營丶新式LTAMDS雷達，以及美軍現役最先進的「IBCS整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」，中低空層則是增加出售NASAMS防空飛彈系統。

他指出，美方預期將出售上述這4項軍事武器系統給我國，國內列入「台灣之盾」計畫的新增計畫，則是強弓飛彈系統（含強弓飛彈丶發射車丶雷達丶指管車等）及銳鳶二型無人機，並整合現役的愛國者三型飛彈丶國造天弓三型防空飛彈等系統，統合打造新型態的整體防空作戰網。

IBCS的開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

