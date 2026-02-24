美陸戰隊拒用新步槍 揭露登陸戰生存現實

美軍士兵1月30日於夏威夷斯科菲爾德軍營進行M7步槍射擊資格認證。（圖取自DVIDS／Duke Edwards）

〔編譯陳成良／報導〕未來戰場，火力最強不一定活得最久。美國陸戰隊（USMC）近期正式拒絕換裝陸軍研發的M7步槍，決定在兩棲作戰中保留現有裝備。這項決策反映出美軍內部對「如何在登陸戰中活下來」的理解出現分歧，背後隱藏著一場關於負重與殺傷力的殘酷博弈。

美國陸戰隊隊員使用M27步槍進行訓練。（圖取自DVIDS／Lucas Lu）（記者陳成良攝）

根據《Defence Blog》報導，陸戰隊證實將維持現有的M27步槍配置，而非採納陸軍「次世代班用武器」計畫下的M7步槍。陸軍押注的M7步槍雖然具備極致的殺傷力與遠程穿透力，但對於必須執行兩棲登陸、搶灘突擊的陸戰隊員來說，過重的槍身與縮減至20發的彈匣容量，反而成了致命傷。這種追求單發致命卻犧牲體力的設計，讓專門負責強襲上岸的陸戰隊，決定走上一條截然不同的軍備路徑。

請繼續往下閱讀...

對搶灘士兵而言，背在身上的每一公斤重量，都是上岸後能不能多走100公尺的差別。美軍內部先前已有官員擔心，M7步槍的裝備重量會讓士兵過度疲勞，甚至因彈藥基數不足，而難以應付高強度交火。

陸戰隊選擇保留M27步槍，則是看中其輕量化與高機動性的平衡，這款基於德國黑克勒-科赫（Heckler & Koch）設計的機動型武器，旨在確保士兵在惡劣登陸環境下維持運動能力。在強調長距離徒步與搶灘的作戰情境中，這類輕量化裝備提供的生存價值，遠高於陸軍追求的次世代重火力殺傷力。這種選擇反映出陸戰隊不盲目追求帳面數據，而是將「上岸後的戰場韌性」，視為裝備現代化的核心準則。

這項軍備分歧直接揭示，美軍兩大軍種對未來戰場所見的邏輯分裂。陸軍傾向在大平原環境以遠程火力優勢進行對峙，而陸戰隊則將資源集中於「遠征先進基地作戰」：一種強調在島鏈間快速閃擊與隱匿生存的輕負荷戰術。在登陸作戰的高壓環境下，裝備的靈活性與彈藥持續力，比純粹的射程數據更具實戰價值，這也成為美軍陸戰隊拒絕盲目追求火力極大化的真實核心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法