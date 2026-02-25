（有片）土耳其「奇襲者」無人機發射滯空彈藥 首次擊落靶機

土耳其「拜卡」公司近日運用1架「奇襲者」（AKINCI）無人機發射EREN滯空攻擊彈藥，首次成功擊落無人靶機。（圖取自拜卡公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其「拜卡」（Baykar）公司的「紅蘋果」（KIZILELMA）無人機去年首次以空對空飛彈中視距外空中目標；近日則是運用1架「奇襲者」（AKINCI）無人機發射EREN滯空攻擊彈藥，首次成功擊落無人靶機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該架「奇襲者」無人機掛載2枚EREN滯空攻擊彈藥，並在黑海上空測試空域，發射1枚EREN成功攔截1架類似伊朗「見證者」的無人靶機，隨後依預定航線返回降落，創下首次以滯空攻擊彈藥進行空對空實彈攔截的紀錄。

「奇襲者」是拜卡科技研發的大型遠程無人機，具1.5噸酬載與24小時的滯空時間，並配備雷達與光電等多種感測器，探測距離達160公里，並具備8個掛載點；EREN則是土耳其Roketsan公司研發的大型滯空攻擊彈藥，其彈體長約2公尺、重約35公斤，採用噴射發動機動力，射程達100公里、或可在特定區域滯空15分鐘，並配備尋標器與目標辨識能力，具備精確打擊任務效能。

報導指出，「奇襲者」無人機自2021年首飛以來，逐步整合從輕型導引炸彈到巡航飛彈，以及超音速飛彈等武器，這次測試有助拓展「奇襲者」與EREN的應用潛力，前者能搭載EREN用於張開大範圍「反無人機傘」；後者則可將載臺擴大至無人機平臺，並將用途從對地打擊進一步拓展至空對空與反無人機攔截任務，未來可望進一步提升多元作戰效能、滿足不同用戶需求。

