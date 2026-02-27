爭取各界支持1.25兆軍購特別預算 2位一級上將罕見同時加入宣講

為爭取各界支持政府提出的1.25兆元軍購特別預算，退輔會主委嚴德發（左）與國防部長顧立雄（右）共同主持「愛國教育座談」，特別請出國軍唯二的兩位一級上將丶總統府戰略顧問霍守業（左二）、林鎮夷（右二）參與宣講。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為爭取各界支持政府提出的1.25兆元軍購特別預算，退輔會與國防部共同規劃舉行系列的「愛國教育座談」，首場是在退輔會舉行的「北區座談」，除了退輔會主委嚴德發與國防部長顧立雄共同主持之外，還特別請出國軍唯二的兩位一級上將丶總統府戰略顧問霍守業、林鎮夷參與宣講。

霍守業與林鎮夷均曾任參謀總長要職，官拜一級上將，依據陸海空軍軍官士官服役條例規定，一級上將服現役最大年限，不受少將丶中將丶上將等將官的最大年限或年齡限制，也就是一級上將為終身職。霍守業為1943年生，今年年高83歲，林鎮夷為1945年生，今年81歲，兩位老將憂心中國對台軍事威脅日益嚴重，因此站出來呼籲各界支持為強化建軍備戰的1.25兆元軍購特別預算。

昨天的北區座談是由退輔會主委嚴德發與國防部長顧立雄共同主持，另有中央軍事院校校友總會、退伍軍人協會、八二三戰役戰友總會等37個退伍軍人社團，以及臺北市、新北市41個地區性後備輔導中心等單位代表出席。

嚴德發主委致詞時指出，「我們過去也曾在隊伍列子裡」，針對國安議題，袍澤們守護國家的初心始終如一。面對嚴峻威脅，建立實力絕非口號，呼籲退伍軍人社團與榮民前輩發揮「衛國無悔」的精神，支持國防軍備規劃，共同成為國家安全的堅強後盾。

昨天的北區座談是由退輔會主委嚴德發與國防部長顧立雄（如圖，取自青年日報）共同主持

戰略顧問林鎮夷一級上將發言時強調「全力支持國防部」，尤其是近年來中共軍力不斷提升，面對日益嚴峻的威脅，我國必須堅實國防戰力。他並以俄烏戰爭為例，說明各國皆在強化軍備，我國經費有限，更應儘早規劃並提高國防預算規模，落實各項軍購案。林一級上將呼籲，面對不穩定的區域情勢，全體榮民前輩應與政府站在一起，共同支持國防建軍計畫。

目前擔任國防院董事長的一級上將霍守業強調，戰爭的最高境界在於「避免戰爭」，但在武力衝突難以完全排除的現實下，「善戰」與「備戰」才是和平的唯一籌碼。唯有透過長遠規劃的戰略思維、精實的人員訓練，並維持可恃的武裝能量，展現「敢戰且能戰」的實力，才能在關鍵時刻震懾對手、化解戰爭風險，達成「止戰」的終極目標。

