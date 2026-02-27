「列奧尼達」微波武器整合進自動指管系統 加速反無人機擊殺鍊

伊比魯斯公司近日宣布與數位力量科技（DFT）合作，將「列奧尼達」與DFT開發的指管系統整合，開完善反無人機擊殺鍊。（取自Epirus網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防科技新創公司伊比魯斯（Epirus）開發的「列奧尼達」（Leonidas）微波武器，過去不僅曾創下一次擊落49架無人機的紀錄，近期首次更成功擊落有光纖連接操控的無人機。該公司近日宣布與數位力量科技（DFT）合作，將「列奧尼達」與DFT開發的指管系統整合，開完善反無人機擊殺鍊。

軍聞網站「Defence Blog」報導，伊比魯斯23日宣布與DFT簽署協議，由伊比魯斯公司主導將透過整合「列奧尼達」（Leonidas）導能微波武器，和名為「熾天使」（Seraphim）、具備多模態感測器融合（multi-modal sensor fusion）性能的指管系統，開發一套全新的反無人機解決方案，以有效探測、追蹤、識別、定位，並用非動能、低附加傷害方式反制無人機威脅。

根據DFT公司資料顯示，「熾天使」系統的操作介面結合了感測器資訊輸入、決策支援和應對作為協調功能，能在複雜的作戰環境中自主追蹤和識別無人載具威脅，其模組化架構設計也可在保持人工監督的同時，減輕操作人員的工作負荷。

「列奧尼達」系列系統於2023年1月獲選為美陸軍「間接火力防護能力」（IFPC）項目之一，自2023年底起交付陸軍和陸戰隊展開測評，屢次展現優異性能，其採無線電射頻（RF）技術，透過軟體控制設置於大型面板上陣列發射器，將非游離輻射（Non-ionizing Radiation）微波能量精確集中，損壞無人機電子設備。

目前該公司已獲美國陸軍快速能力暨關鍵科技辦公室一份價值約4350萬美元（約新台幣12.7億元）的合約，交付2套先進第二代「列奧尼達」防空系統，其最大有效射程預計是第一代的兩倍多，功率也增加30%，並納入高能量電池，以延長操作時間並減少外部電力需求。

