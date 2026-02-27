加國批准援烏600億預算 加碼400輛裝甲車

圖為「參議員」（Senator）裝甲運兵車。（擷取自羅謝爾公司官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕加拿大政府24日宣布新的對烏軍事援助方案，將軍事訓練任務「統一者行動」（Operation UNIFIER）延長三年至2029年，並批准20億美元（約新台幣626億）援烏預算，將提供超過400輛裝甲車

軍聞網站「Defence Blog」報導，除了延長訓練任務，加拿大還批准2026至2027財政年度20億美元的軍援，確保烏克蘭武裝部隊持續獲得領土防禦所需裝備與能力。援助內容包括66輛由通用動力生產的LAV 6裝甲車，以及383輛由加拿大羅謝爾（Roshel）公司製造的「參議員」（Senator）裝甲車。

請繼續往下閱讀...

加拿大國防部長麥金蒂表示，「統一行動」將擴大人員規模，以提升訓練與能力建設彈性。官方聲明指出，此類靈活且聚焦的軍援，有助強化烏克蘭在談判與戰場上的地位。

「參議員」裝甲車自2022年戰爭爆發以來，已交付超過2000輛，成為烏軍使用數量最多的西方裝甲車之一。該車基於商用底盤，具備防彈與抗爆能力，廣泛用於前線機動、傷患撤離與後勤車隊防護。其相對簡單的維修需求與快速生產週期，能比重型裝甲系統更快大量交付。

新方案中包含的LAV 6裝甲車則屬於較重型的裝甲平台類別，提供更高的防護能力、火力整合選項，以及適合機械化作戰的戰場機動性能。

此外，加拿大亦對俄羅斯實施新一輪制裁，涵蓋21名個人、53個實體與100艘船舶，並將俄羅斯原油價格上限從47.6美元下調至每桶44.1美元，進一步壓縮俄方能源收入。同時，加拿大外交部亦宣布額外撥款2000萬美元，支援烏克蘭能源基礎設施重建。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法