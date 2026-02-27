末批28輛M1A2T戰車4月運抵台灣 第2支M1戰車營5月成軍

陸軍M1A2T戰車陸續成軍，成為我國新一代戰甲車主力。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化裝甲戰力，我國對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，最後一批28輛戰車已全數生產完畢，將在3月啟運，預計4月運抵台灣，在部隊換裝及成軍期程上，第二個M1A2T戰車營預計今年5月成軍，第三個M1戰車營及269旅的戰車連預計今年年底可以成軍。

軍方人士今天指出，M1A2T戰車專案採分年、分批方式執行，目前執行進度如下：

首批戰力（38 輛）： 已於 2024 年底抵台，陸軍裝甲584旅聯兵三營在歷經密集換裝訓練後，已於 2025 年 10 月 31 日 舉行成軍典禮，也是我國第一個M1A2T戰車營，正式擔負北部防衛重任。

第二批次（42 輛）： 於 2025 年 7 月交付完畢，裝甲584旅聯兵一營相關官兵目前正處於換裝訓測末段，預計將於 2026 年 5 月完成第二波成軍作業，為第二個M1A2T戰車營。

結案交付（28 輛）： 最後一批 28 輛戰車預計於 2026 年 4月初抵達台灣，完成全案 108 輛的接裝。584旅聯兵二營、以及聯兵269旅一個營下轄戰車連進行換裝。

我國對美採購108輛M1A2T戰車，最後一批28輛戰車已全數生產完畢，將在3月啟運，預計4月運抵台灣。圖為裝甲584旅聯兵1營換裝M1A2T戰車實彈射擊情形。（軍聞社X帳號）

在訓場整建與戰力形成方面，軍方人士指出，為因應M1A2T強大的火力與數位化系統，陸軍正全面推動「訓場整合工程」。位於新竹的坑子口訓場擴建與整補作業進展順利，預計於 2026 年 10 月底竣工。屆時，專屬的長距離射擊線與數位化訓考設備將全面啟用，確保部隊能於國內執行 120 公厘戰車砲的實彈演習。

國防部先前強調，M1A2T 戰車具備高度數位化作戰系統與優異防護力，能與聯兵分遣隊進行戰場資訊共享。隨著全數戰車於 2026 年底前形成完整戰力，將顯著提升國軍在反登陸作戰與國土防衛上的打擊能量，構築更為堅實的裝甲屏障。

陸軍司令呂坤修上今年1月赴裝訓部視導第二批M1A2T戰車換裝訓練官兵。（取自青年日報）

