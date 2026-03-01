伊朗用中國丶俄羅斯的防空系統 為什麼擋不住美以聯合攻擊？

伊朗首都德黑蘭多起大規模爆炸。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國與以色列聯手對伊朗發動多波次的遠距精準攻擊，伊朗原本引以為傲的多層次防空體系，結果在作戰中表現不如預期，伊朗大量採用中國丶俄羅斯產製的防空雷達及防空飛彈系統，根本擋不住美以聯合的攻勢，暴露出伊朗防空體系的致命缺陷。

多國裝備拼貼：伊朗防空網的「萬國牌」組成

根據國際媒體先前報導顯示，伊朗的防空系統主要由俄羅斯、中國進口裝備及本土研發系統混合組成。

俄系核心（S-300與Tor系統）： 伊朗最倚重的長程防禦武力為俄製 S-300PMU-2，曾被視為攔截隱身戰機的王牌。然而，在此次空襲初期，多套 S-300 的雷達與指揮車便遭到以色列精準摧毀。此外，用於保護核設施的短程 Tor SAM 亦未能有效攔截低空滲透的特種無人機。

中系技術（紅旗-9B與電子元件）： 為填補損失，伊朗近期緊急引進中製 紅旗-9B （HQ-9B） 長程防空系統，並大量採用中方提供的雷達指管系統。儘管數據帳面優異，但在實戰中與現有體系的數據鏈整合仍存在落差。

伊朗國產（巴瓦爾-373與加迪爾）： 伊朗自主開發的 Bavar-373 及具備 1100 公里偵測範圍的 Gadir （加迪爾） 長程雷達，雖具備一定的偵測能力，但在面對電子戰干擾時表現並不穩定。

戰敗關鍵：為何擋不住美、以聯合攻勢？

伊朗防空網之所以在 2025 年 6 月至 2026 年初的多次軍事衝突中「失靈」，主因在於以下三大核心瓶頸：

「斷頭式」雷達精準打擊： 以色列空軍採取「雷達先行」戰法，利用防區外導引武器優先摧毀防空網的「大腦」（火控雷達與指揮中心）。一旦失去雷達指引，即便擁有再先進的防空飛彈，也僅能淪為盲目發射的火砲。

系統碎片化與兼容性漏洞： 伊朗防空體系由俄、中、伊三方裝備強行拼接，缺乏統一的戰區指揮平台。外電報導分析顯示，各系統間數據交換遲滯，導致防禦盲區增加，給了 F-35 匿蹤戰機穿透防線的可乘之機。

摩薩德的內部滲透： 除了外部空襲，以色列情報機構「摩薩德」被指在伊朗境內建立祕密據點，利用走私的微型無人機與特種戰術，從內部破壞防空陣地的電力與通訊鏈，導致防禦系統在空襲前夕陷入癱瘓。

