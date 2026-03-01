可塞進背包的戰車殺手 美軍「彈簧刀」首配EFP穿甲彈頭

美軍士兵操作「彈簧刀300型」自殺無人機示意圖。最新訂單要求為此款背包級機型首度配置「EFP穿甲彈頭」，使其具備在視距外精準攻擊裝甲車輛的能力。（圖取自AeroVironment官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正加強步兵單位的反裝甲配置。美國陸軍近日斥資1.86億美元（約新台幣58.4億元），採購最新一代「彈簧刀」（Switchblade）系列自殺無人機。這項採購案的一大重點，在於美軍首度要求為這款可裝入背包的小型無人機，配備穿透力更強的「爆炸成形穿甲彈頭」（EFP），使其具備在視距外攻擊裝甲車輛目標的能力。

根據軍事媒體《Defense News》報導，這項交付訂單包含「彈簧刀600型」與「300型」的最新改良版。所謂的遊蕩彈藥（Loitering Munitions）是結合第一人稱視角（FPV）無人機與導引飛彈特性的武器，能長時間在空中盤旋搜索，並在鎖定目標後發動攻擊。

此次訂購的「彈簧刀300型」Block 20（批次20）改良版，首度應美國陸軍要求搭載了EFP穿甲彈頭，這類彈頭設計能對裝甲車輛造成更有效的破壞，讓單兵小組在視距外即可發動精準打擊。

此外，採購清單中也包含與美國特種作戰司令部（SOCOM）合作開發的「彈簧刀600型」Block 2（批次2）。這款體型較大的機型引入了先進的人工智慧（AI）技術，能在複雜的戰場環境下，比舊型號更快偵測並自動鎖定目標。

報導分析，隨著烏俄戰爭顯示無人機在反裝甲任務中的重要性持續上升，這筆採購反映出美軍的戰術調整：基層步兵單位將擁有更獨立的武力，能自行應對敵方裝甲威脅。

